Eventi | 09 gennaio 2026, 19:24

Moretta celebra la creatività dei suoi presepi: premiati i vincitori della quinta edizione

Davanti alla chiesa della “Crociata”, famiglie, bambini e gruppi si sono ritrovati domenica 4 gennaio per la premiazione della mostra-concorso che ha coinvolto 31 partecipanti nel segno dello spirito del Natale, della condivisione e dell’amicizia

I presepi esposti nella chiesa della &quot;Crociata&quot; di Moretta

I presepi esposti nella chiesa della "Crociata" di Moretta

Si è svolto domenica 4 gennaio, a Moretta, davanti alla chiesa dello Spirito Santo, da tutti chiamata ‘Crociata’, la premiazione del concorso presepi realizzati da 31 partecipanti.

Era presente il parroco don Tonino Marchisio e di un folto gruppo di famiglie, bambini, insegnanti e amici.

L'organizzatrice Manuela Millone: “È sempre un bel momento di condivisione, unione e di riscoperta dei veri valori legati alla famiglia e agli amici. Si ritrova il vero valore dello spirito del Natale!

Belle le idee, la creatività e l'utilizzo di materiali differenti per creare presepi unici e speciali. Siamo giunti alla 5ª edizione della mostra-concorso con la suddivisione in 4 categorie: bambini, gruppi (scuole, comunità, casa di riposo), famiglie e hobbisti.

 

Tutti i partecipanti hanno ricevuto un attestato di partecipazione e un regalo proprio perché si è voluto premiare l'impegno, la perseveranza e la voglia di creare e partecipare con piacere.  Ringrazio l'Avis di Moretta, la cartoleria Angolo, la pasticceria Druetta e una famiglia morettese per aver gentilmente offerto tutti i differenti premi e soprattutto quelli dei primi classificati”.

 [La premiazione del concorso presepi]

I NOMI DEI PRIMI CLASSIFICATI NELLE VARIE CATEGORIE

Categoria bambini: 1ª Elisa Fiorito, 2ª Matteo Montersino, 3ª Maddalena Rollè.

Categoria gruppi: 1ª scuola primaria di Moretta (tutte le 9 classi hanno realizzato insieme il grande presepe davanti all'altare), 2ª scuola di Faule-Polonghera, 3ª comunità Scagliola di Casalgrasso: “Grazie alle brillanti idee di Vincenzo” – sottolinea l’organizzatrice.

Categorie famiglie 1ª famiglia Bovetti con nonna Paola, 2ª a pari merito: famiglia Lindo e famiglia Ferusso, 3ª famiglia Vautretto.

Categoria hobbisti 1ª Silvio Rosa, 2 ª Franca Lanza, 3 ª Edit Firinu.

Ringrazio di cuore – conclude Millone - tutti i partecipanti per avermi donato belle emozioni e tanto valore umano nell'aiutare alla realizzazione della mostra che non ha età e dove tutti ci si aiuta e si vive un periodo di bella condivisione. Appuntamento tra 11 mesi alla prossima mostra!”

AMP

