Saluzzo verso i 100 anni di Carnevale: lunedì 12 la presentazione del programma

Lunedì 12 gennaio alla Fondazione Bertoni, verrà presentato il programma del 98° Carnevale di Saluzzo, carnevale storico della città che si lega all' 8° Carnevale delle due Province e al 9° Carnevale degli oratori.

Si comporrà, come in tutte le edizioni e a due anni dal centenario della manifestazione, il quadro delle maschere tradizionali della città, con volti nuovi o ormai famigliari, da quello di Ciaferlin (sarà ancora Beppe Roatta?), dalle Damigelle e Ciaferlinot, a partire dalla Castellana.

Chi sarà il nuovo volto della prima donna del Carnevale saluzzese, dopo Jessica Peruccio, Castellana nel 2025.

La sua investitura avverrà a Saluzzo domenica 1° febbraio, la grande sfilata con carri e maschere è in programma domenica 8 febbraio nel centro cittadino, mentre il Carnevale degli oratori della Diocesi sarà domenica 15. Il calendario della manifestazione che si incammina sul grande percorso che condurrà ai 100 anni, sarà pubblicato tra qualche giorno.

Antiquariato e vintage

La Fondazione Bertoni, ente organizzatore della storica kermesse, ha annunciato inoltre le prime iniziative dell'anno 2026, che si apre con una novità: "Mercandier - il deballage del Quartiere" da venerdì 23 a domenica 25 gennaio, una tre giorni dedicata a ditte e imprese dell'ambito vintage, arte, antiquariato e a tanti appassionati.

Con il nuovo anno riparte anche il calendario del MercAntico, mercatino dell’antiquariato minore e dell’usato che si muove tra indoor, piazze e strade.

Le sfide sportive a breve

La Mezza Maratona del Marchesato , che si corre in 4 Comuni tra pianura e fondovalle, quest’anno in versione invernale e con oltre 400 iscritti ad un mese e 15 giorni dalla partenza ( sperando nel record di partecipanti) si svo9lgerà domenica 22 febbraio.

La sfida invece dell'ultra trail delle TERRE DEL MONVISO, la 100 Miglia che scalda i cuori e mette in movimento centinaia di sportivi, partirà con la M160K da Saluzzo venerdì 17 luglio, mentre la M50K da Melle sabato 18 luglio, la M20K da Verzuolo domenica 19 luglio e lo storico Monviso Trail da Crissolo, domenica 30 agosto.

Il grande appuntamento con Terres Monviso Outdoor Festival sarà dal 13 al 15 marzo, un appuntamento sempre più grande, che non è solo più un salone dell'outdoor, ma un laboratorio di tre giorni incentrato sul territorio e le sue caratteristiche per farlo conoscere in tutte le sue potenzialità e offerte.

Ci sarà la terza edizione dello Street Boulder Festival, vi sarà un nuovo Urban Trail e le gite di scialpinismo firmate Terres Monviso. Il tutto all’insegna dell’educazione alla montagna, divertimento, gusto e tantissime esperienze. Presto saranno disponibili tutti i dettagli dell'edizione 2026 Il salone che coinvolge le scuole del territorio ripropone Didattiland con numero già altissimo di iscritti.