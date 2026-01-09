Serena Balivo e l'Orchestra Multietnica di Arezzo al Magda Olivero di Saluzzo

Doppio appuntamento al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo, che ospita due eventi di rilievo: teatro giovedì 15 gennaio con uno spettacolo finalista al Premio Ubu 2024, e musica sabato 17 gennaio con un tributo corale a uno dei più sensibili autori della musica d'autore italiana.

LA MORTE OVVERO IL PRANZO DELLA DOMENICA

Giovedì 15 gennaio alle ore 21 prosegue la stagione teatrale organizzata da Fondazione Piemonte dal Vivo, Comune di Saluzzo e Ratatoj APS con "La morte ovvero il pranzo della domenica". Sul palco Serena Balivo, già Premio Ubu come migliore attrice under35 e Premio Ivo Chiesa, per la drammaturgia e regia di Mariano Dammacco, in uno spettacolo lieve e toccante intorno al più grande tabù della nostra cultura: la morte. La pièce è stata finalista al Premio Ubu 2024 nella categoria Nuovo testo italiano, scrittura drammaturgica.

L'attrice dà corpo e voce a una donna non più giovane che ogni domenica va a pranzo dai genitori ultranovantenni, forse i veri protagonisti del delicato e umoristico testo. I genitori sanno che presto dovranno affrontare la morte e così non parlano d'altro, arrivando pian piano a incarnare tutte le madri, tutti i padri e tutti noi davanti all'ignoto. Ci si immerge così in un rito che appartiene a molti, il pranzo della domenica, nella sua forma ultima, con una coppia di anziani e la loro figlia in attesa di separarsi.

Biglietti acquistabili online su www.mailticket.it/evento/49350 o in biglietteria la sera dello spettacolo dalle 20.15 al costo di € 20 (ridotto € 18 per Over 65, abbonati e possessori tessere varie, € 16 per Under 26).

PICCOLE FRAGILISSIME NOTE - OMAGGIO A PAOLO BENVEGNÙ

Sabato 17 gennaio alle ore 21.30 il Magda Olivero ospita "Piccole Fragilissime Note", uno spettacolo corale di grande intensità emotiva che segna l'avvio del 2026 per la rassegna "Magda Groove", organizzata da Ratatoj APS. Protagonista della serata l'Orchestra Multietnica di Arezzo insieme a 'I Benvegnù', con la partecipazione speciale di Tommaso Cerasuolo dei Perturbazione, per la prima data in Piemonte di questo omaggio a Paolo Benvegnù.

[L'Orchestra Multietnica di Arezzo]

Fondata nel 2007 e composta da oltre trenta musicisti provenienti da paesi, culture e tradizioni musicali differenti, l'Orchestra Multietnica di Arezzo rappresenta una delle esperienze più significative del panorama musicale italiano contemporaneo. Un progetto unico che unisce strumenti, lingue e sonorità dal mondo, dando vita a una musica originale e profondamente contemporanea in cui il dialogo interculturale diventa strumento di racconto e costruzione di comunità.

In questo spettacolo l'Orchestra mette la propria ricchezza timbrica al servizio delle canzoni di Paolo Benvegnù, reinterpretandole attraverso arrangiamenti corali che ne amplificano la delicatezza e la forza espressiva, trasformando la fragilità della scrittura in un'esperienza sonora condivisa.

Biglietti a € 15 + d.p. su Mailticket (anche con 18App e Carta del Docente) al link www.mailticket.it/evento/50273 .

Info per entrambi gli spettacoli: www.cinemateatromagdaolivero.it

[Paolo Benvegnù]