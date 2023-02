Cuneo: successo per le bancarelle in corso Nizza, ma dubbiosi gli ambulanti: "Clienti abitudinari, muoversi vuol dire perderli"

“Spostare, saltuariamente o meno, il mercato del martedì o una sua parte in corso Nizza potrebbe essere una buona opportunità ma la vedo difficilmente fattibile: servirebbe una ristrutturazione totale del mercato stesso e alcune misure accessorie di fondamentale importanza riguardanti, per esempio, la viabilità di Cuneo. Chiudere il corso centrale della città senza un’arteria di sfogo per la viabilità sarebbe un disastro”.



Sono fondati sulla concretezza della gestione dei mercati cittadini e della città in generale i dubbi che Gualtiero Chiaramello, presidente provinciale della Federazione Italiana Venditori Ambulanti (FIVA), conserva su uno spostamento – a qualunque cadenza – del mercato del martedì in un’area diversa da quella attuale, ovvero piazza Galimberti e la maggior parte di via Roma.



Una richiesta, però, che ciclicamente le aree ‘esterne’ della città (ovvero la sua parte più alta in direzione piazza Europa e quella più bassa da dopo il municipio) e i loro residenti paventano sottolineando il proprio essere tagliate fuori dalle occasioni e dagli eventi di maggior richiamo. E uno spostamento che, in un certo senso, già avviene anche se in precise e limitatissime occasioni: il martedì grasso appena trascorso, con le giostre a occupare il Salotto di Cuneo, ne sono esempio.



“E’ una formula che adottiamo in occasione di mercati straordinari o durante eventi e manifestazioni – ha sottolineato ancora Chiaramello – ma che per noi significa sempre complicazioni e, in qualche caso, danno vero e proprio: i clienti sono per lo più abitudinari e sanno dove trovarci. Alternare la posizione vuol dire confonderli”.



“Per noi il problema è annoso e la convivenza con le giostre per noi è sempre penalizzante. Si lavora meno anche se non si viene spostati” ha aggiunto il presidente, sottolineando come la soluzione che porta i banchi degli ambulanti a posizionarsi sotto i portici della città è tutt’altro che soddisfacente.





Il nuovo volto dei mercati. "Rendiamoli più attrattivi"

Dei mercati cittadini – quello di piazza Galimberti e quello, coperto e ortofrutticolo, di piazza Seminario – si è parlato recentemente in commissione consiliare, durante l’illustrazione degli interventi programmati dalla cabina di regia del Distretto Urbano del Commercio della città: i mercati saranno al centro di un ammodernamento profondo e dell’aggiunta di attività di somministrazione specifiche in spazi attualmente liberi, oltre all’utilizzo dei sotterranei della zona di piazza Seminario come punto di stoccaggio dei prodotti invenduti per la consegna in delivery.



“Tutti interventi che accogliamo con favore anche se crediamo che il fulcro della questione stia nella necessità di rendere i mercati più attrattivi – ha aggiunto Chiaramello, coinvolto assieme a FIVA nella stessa cabina di regia - . La struttura del mercato coperto, per esempio, è chiaro che vada riqualificata ma serve rendere l’intero mercato più appetibile e interessante”.



Una situazione che, secondo il presidente, riguarda tutti (o quasi) i mercati della provincia e della regione e che si può aggiustare soltanto rivedendo alcune regole: “Le opzioni presentate in commissione derivano da realtà già esistenti in altri mercati d’Europa e necessiteranno di tempo per potersi concretizzare ed entrare a regime. Ma se non si parte mai, non si può sperare di arrivare da nessuna parte”.