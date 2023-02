Premiate in Comune le giovani atlete della Ginnastica Mondovì [FOTOGALLERY]

Il Comune di Mondovì ha nuovamente aperto le sue porte per premiare le eccellenze dello sport locale.

Questa sera, giovedì 23 febbraio, l'assessore allo Sport, Alessandro Terreno ha premiato in sala Consiglio le giovani atlete della Ginnastica Mondovì, insieme alla tecnica nazionale Silvia Ghibaudo che con passione e professionalità continua a formare nuove generazioni di ginnaste.

Sono state premiate Emily Dantona, Adele Ominelli, Margherita Boetti, Caterina Bongiovanni, Lavinia Lovera, Noemi Robaldo, Sara Begliatti, Matilde Bellino, Vittoria Dho, Noemi Di Muro, Lucia Zuccali e Greta Gallo, sono le atlete della Società Ginnastica Mondovì della categoria Giovani (dai 6 agli 8 anni) che, dopo i successi ottenuti nei Regionali, sono volate alle Finali Nazionali di Rimini conquistando la Fascia Oro davanti a titolate squadre provenienti da tutta Italia.

"Queste giovanissime ginnaste - ha spiegato Ghibaudo - sono al vertice del vivaio della Società monregalese che opera nello sport della Ginnastica Ritmica da ben 54 anni e che sta ottenendo ottimi risultati in tutte le competizioni cui partecipa indette dalla Federazione Ginnastica d'Italia. Sono davvero orgogliosa di questo gruppo perché le ragazze hanno affrontato le prove previste con grande determinazione senza lasciarsi intimidire dagli immensi padiglioni e dai team di livello con cui dovevano confrontarsi. Nei due percorsi a cronometro, con le molte difficoltà imposte della Ginnastica Artistica e Ritmica, hanno realizzato il miglior tempo assoluto e nel collettivo a corpo libero con accompagnamento musicale non solo hanno riportato la votazione migliore, ma anche riscosso a fine gara i complimenti della giuria per l'originale coreografia e l'esecuzione perfettamente all'unisono di tutte le ginnaste."

Grande entusiasmo anche da parte dell'assessore Terreno che si è complimentato con le ginnaste e con la società.

"Le piccole atlete guidate dalla loro insegnante Silvia Ghibaudo - commentano l'assessore Alessandro Terreno e il sindaco Luca Robaldo - hanno ottenuto un altro grandissimo risultato, oro nella categoria a squadre! In un momento così difficile per le Associazioni Sportive, dovuto sopratutto al problema del “caro energia” che ha colpito tutti gli impianti sportivi, ci distinguiamo con questi traguardi che ci danno la forza per continuare a sognare e portano la città di Mondovì a proiettersi sempre più in alto tra le maggior eccellenze sportive della provincia e non solo!".