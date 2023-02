In un libro la storia di Lorenzo Perrone, il fossanese Giusto tra le Nazioni che salvò la vita a Primo Levi

Fu gradito ospite della Corte dei Folli a gennaio 2020, con la presentazione del libro "La storia ci salverà" in occasione della Giornata della Memoria, in cui incontró gli studenti della scuole superiori di Fossano e in seguito la popolazione presso l'Hostello Federico Sacco.

Tornò a Fossano nell'aprile del 2022, ospite della locale sezione Anpi, evento in calendario per la Festa della Liberazione, nel quale parló del suo volume "Il buon tedesco" ma nel quale soprattutto anticipò, con un pizzico di emozione, di essere alla preparazione di un libro che raccontava la storia del Giusto tra le Nazioni Lorenzo Perrone, fossanese doc che salvó letteralmente la vita a Primo Levi durante il periodo dell'internamento ad Auschwitz.

Ebbene, la fatica editoriale è oggi compiuta, il libro uscirà per i tipi di Laterza il prossimo 3 marzo e Carlo Greppi tornerà per la terza volta a Fossano, per la presentazione del volume.

L'appuntamento è per le 20.45 di giovedì 2 marzo nella sala Barbero del Castello degli Acaja, per una anteprima assoluta che si fregia del patrocinio della Città di Fossano e con la collaborazione della libreria Le Nuvole.

Interverranno, nella sala Barbero del Castello degli Acaja, insieme all'autore, Adelina Brizio, Luisa Mellano, presidente dell'Anpi fossanese, Maria Teresa Milano e Michele Tavella.

In apertura di serata i saluti dell'assessore alla Cultura Ivana Tolardo.

Il libro è un sentito omaggio, frutto di anni di lavoro e ricerca dello storico Carlo Greppi, a una figura bella e autentica, un Giusto tra le nazioni, un individuo, come ebbe a dire Primi Levi, dall'umanitá "... pura e incontaminata, egli era al di fuori di questo mondo di negazione. Grazie a Lorenzo mi è accaduto di non dimenticare di essere io stesso un uomo».