Ceva, Insoliti Sipari 2025: successo travolgente per la quarta edizione del festival che fa danzare i giovani

È stato un vero e proprio trionfo la quarta edizione di Insoliti Sipari, la rassegna estiva di teatro, danza e musica ideata e promossa dall’Associazione Culturale In Quinta ETS. Dal 14 luglio, il giardino del Castello Pallavicino di Ceva si è trasformato in un palcoscenico d’eccezione, accogliendo un pubblico caloroso e numeroso che ha fatto registrare il tutto esaurito in ogni serata.

Lo stage di danza, svoltosi dal 14 al 18 luglio, ha raggiunto il massimo delle iscrizioni con 40 ragazzi provenienti dal nord Italia e dalla Francia, selezionati grazie alle borse di studio ricevute durante concorsi nazionali e internazionali in diverse regioni italiane, segno di un interesse crescente verso una proposta formativa di alta qualità. Guidati da maestri di fama internazionale e accompagnati dalle percussioni live di Beppe Cotella, gli allievi hanno vissuto un’intensa settimana di studio, culminata in un’emozionante esibizione finale.

Grandi consensi anche per il cartellone serale: dalla vetrina giovani con l’assegnazione delle borse di studio, alla MM Contemporary Dance Company, fino all’Eko Dance Project, ogni serata ha confermato la qualità artistica e la capacità del festival di parlare a pubblici diversi.

Ultimo appuntamento martedì 29 luglio alle ore 21:30, sempre nel giardino del Castello, con Le Tango des Malfaiteurs della compagnia NaturalisLabor, spettacolo che mescola danza, teatro e ironia in una travolgente atmosfera da milonga clandestina. Un gran finale da non perdere. I posti sono limitati a 200, non numerati, e la prenotazione è obbligatoria entro le ore 12 del giorno stesso, esclusivamente tramite chiamata telefonica.

Nel frattempo, si guarda già al futuro: è già pronto il programma dell’edizione 2026, che vedrà il coinvolgimento di nuove compagnie internazionali interessate a partecipare alla rassegna, confermando Ceva come punto di riferimento culturale per le arti performative nel panorama estivo italiano.

Un festival che cresce con la comunità

Negli anni, Insoliti Sipari ha saputo costruire una proposta culturale d’eccellenza, ospitando artisti del calibro dei solisti del Teatro alla Scala di Milano, Marco Marzocca, Stefano Sarcinelli, la compagnia ArteMakia, la marching band Funk Off, il gruppo comico-musicale Gli Oblivion, l’attore e autore Giobbe Covatta, il Tri Project di Berlino, il gruppo belga Dijk en Waard, l’Associazione Magdeleine G, la cooperativa Casa degli Alfieri e il festival Astiteatro 45.

L’Associazione Culturale In Quinta ETS è attiva nella promozione delle arti performative, con particolare attenzione al coinvolgimento delle scuole e dei giovani, offrendo esperienze di avvicinamento a teatro, danza, musica e lettura. Il progetto è guidato da Susanna Campo, Alessandra Giovana e Tommaso Rotella, promotori di una visione culturale fortemente radicata nel territorio e aperta al dialogo tra generazioni.

Info, iscrizioni e prenotazioni: ass.inquinta@gmail.com

tel +39 338 522 8451 | 0174 722338