"Vi racconto la mia Africa": mercoledì 30 luglio incontro a Bra

Africa, continente vasto e luogo di grandi contraddizioni: da un lato possiede immense risorse naturali, una ricca storia e una fervente cultura. Dall’altro affronta sfide significative come la povertà, i conflitti e lo sfruttamento delle sue risorse.

Africa, continente che sta acquisendo sempre più importanza a livello globale sia per la sua crescita demografica che per il suo potenziale economico: proprio per questo l’Africa sta diventando un ambito partner diplomatico, economico e geopolitico.

Cosa sta quindi succedendo in Africa e al popolo Africano? Potremo sentirlo dalla voce di chi ogni giorno vive questo cambiamento, grazie alla presenza a Bra di don Max Lafia, sacerdote del Benin (Africa).

L’Associazione Primavera Africana APS vi aspetta mercoledì 30 luglio, alle ore 20,45, al Centro Polifunzionale G. Arpino di Bra: modererà l’intervento il prof. Valter Manzone.