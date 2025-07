A Bossolasco torna la Bossofest - Ballando sotto le stelle

Bossolasco si prepara a vivere una notte di festa, gusto e musica con il BOSSOFEST – Ballando sotto le stelle, l’atteso appuntamento estivo organizzato dai giovani di Bossolasco in collaborazione con la Pro Loco e artisti locali.

A partire dalle ore 19:00, la suggestiva cornice di Piazza XX Settembre si trasformerà in un vivace punto d’incontro per residenti e visitatori. Gli stand gastronomici apriranno le danze con un’offerta ricca e invitante: dai panini gourmet pensati per tutti i gusti fino alle specialità locali reinterpretate in chiave street food. Il tutto sarà accompagnato da una selezione di bevande, tra cui l’immancabile birra artigianale KAUSS, vini del territorio e cocktail freschi.

Dalle ore 21:30, la musica sarà protagonista: sul palco salirà DJ DA FONZ, nome noto della scena musicale di Alba e delle Langhe, che animerà la serata accompagnato da giovani artisti emergenti del territorio, pronti a coinvolgere il pubblico con energia e creatività.

Sarà una serata all’insegna del divertimento, del ballo libero e dell’energia positiva, per celebrare insieme l’estate sotto il cielo stellato delle Langhe.

In caso di maltempo, l’evento si svolgerà al coperto presso il Salone Falcone, in Località Col del Sole a Bossolasco (CN).

Ingresso libero e gratuito.

Per informazioni: info@visitbossolasco.it | +39 348 6817531 | www.visitbossolasco.it