Assemblea pubblica del comitato No Biodigestore a Borgo: “Non si decida sulla testa della gente!”

Il Comitato No Biodigestore a Borgo San Dalmazzo ha convocato un'assemblea pubblica. Appuntamento lunedì 6 marzo alle ore 21 nel salone consiliare in piazza Liberazione.

Questo il testo del volantino con cui si invitano i coittadini a partecipare:

“Nel 2019 il sindaco di Cuneo Borgna e quello di Borgo Beretta, tenendo all’oscuro i cittadini delle loro città, hanno avviato il procedimento per realizzare in Via Ambovo a Borgo San Dalmazzo un biodigestore da 45.000 tonnellate per trattare i rifiuti organici di tutta la provincia.

Come cittadini del territorio ci siamo costituiti in Comitato contro tale ipotesi, al fine di dare la massima informazione su questa iniziativa che si voleva passasse sotto silenzio e per evidenziare le ripercussioni negative che ciò avrebbe avuto sul territorio, sia sul piano ambientale sia sugli elevati costi che sarebbero stati pagati dai cittadini.

Ora si scopre che metà della provincia non porterà i propri rifiuti perché il prezzo non sta sul mercato e allora i sindaci di Cuneo, Boves ed altri comuni già dicono che a Borgo per fare funzionare l’impianto bisognerà portare rifiuti da ogni altra parte d’Italia, questo senza tenere conto del voto contrario dato dal comune di Borgo e da altri 17 comuni.

Continua dunque la nostra opposizione, informando e mettendo in campo ogni iniziativa utile a fermare la scelta di creare una cattedrale nel deserto con i conseguenti problemi che ricadranno sul territorio e alle famiglie”.