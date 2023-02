Bra, una Quaresima nel segno della fraternità e dell’aiuto concreto

«La Quaresima è una discesa umile dentro di noi e verso gli altri» (papa Francesco). L’Unità Pastorale 50 (Bra, Bandito, Sanfrè) invita i fedeli braidesi a vivere il tempo della Quaresima che prepara alla Pasqua come occasione di solidarietà, preghiera e condivisione, avendo come bussola le iniziative proposte dalle parrocchie in comunione con l’Arcidiocesi di Torino.





Al fine di valorizzare in senso concreto la pratica del digiuno, a cui i cristiani sono chiamati il Venerdì Santo e dell’astinenza nei venerdì di Quaresima, si ricorda l’iniziativa di colletta alimentare attraverso il cesto della condivisione presente in tutte le chiese parrocchiali. Le offerte e gli alimenti non deperibili che saranno raccolti verranno devoluti all’Emporio della Solidarietà (via Vittorio Emanuele II, 107), al fine di soddisfare i bisogni di persone e famiglie in difficoltà.



Nei giorni 1-8-15-22-29 marzo, alle ore 20.30, presso la chiesa dei Battuti Neri di Sanfrè, è in programma la catechesi quaresimale sul tema: “Riscopriamo il Battesimo attraverso il Vangelo domenicale”.





Giovedì 2 marzo, dalle ore 9.30 alle 16, in via Cottolengo 22 a Torino, è in programma una giornata di studio dal titolo: “Religiose e migranti: costruiamo insieme il futuro!” per riflettere sulla ricchezza dei carismi e delle culture e sulla missione cristiana nel campo della mobilità umana.



Nella Cattedrale di Torino è in calendario il ciclo di “lectio divina” per i giovani guidato dall’arcivescovo, monsignor Roberto Repole, dal titolo: «Vedere la Parola». Il percorso avrà come tema il Mistero pasquale del Signore, cuore della nostra fede. Si inizierà venerdì 3 marzo, all’inizio della Quaresima, meditando sull’Ultima Cena. Alla vigilia della domenica delle Palme, sabato 1º aprile, in una sera tradizionalmente dedicata ai giovani, l’arcivescovo proporrà loro di contemplare la Passione del Signore, fino alla sua deposizione dalla Croce. Nel cuore del tempo Pasquale, venerdì 5 maggio, ci si lascerà inondare dalla gioia della Resurrezione. Infine, sabato 27 maggio, come veglia di Pentecoste, si terrà l’ultimo appuntamento, nella pienezza della Pasqua del Signore, sul dono dello Spirito Santo alla Chiesa.





Sabato 4 marzo, dalle ore 8.30 alle ore 13, presso il Centro congressi Santo Volto (via Borgaro 1) a Torino, si terrà una mattinata di studio e confronto in occasione del cinquantenario dalla re-introduzione del diaconato permanente in Diocesi (1972-2022). All’incontro sul tema “Diaconi, dono per la Chiesa a servizio del mondo” parteciperà anche l’arcivescovo, monsignor Roberto Repole, con un intervento sulla prospettiva teologica.





Anche quest’anno, come nei due precedenti, il Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa (CCEE) ha proposto di celebrare una Santa Messa per le vittime della guerra in Ucraina e per la pace. Per l’Arcidiocesi di Torino, la Messa sarà celebrata nella basilica Cattedrale di San Giovanni Battista a Torino, venerdì 10 marzo alle ore 18 e sarà presieduta dall’arcivescovo. Tutti i fedeli sono invitati a partecipare alla celebrazione o a unirsi in preghiera.





Un’altra proposta è quella che arriva dalle Sorelle Clarisse con l’iniziativa “1 ora per la pace”: ogni domenica, dalle ore 16.30 alle ore 17.30, presso la chiesa del Monastero (viale Madonna dei Fiori, 3), appuntamenti di preghiera per la pace e contro tutte le forme di guerra, a cui seguiranno i vespri.





Per la Quaresima 2023, l’Arcidiocesi di Torino e le parrocchie di Bra, propongono il sostegno della missione Salesiana in Siria. Ad oggi l’intervento salesiano in Siria è ripartito in tre centri salesiani, quello di Aleppo, di Damasco e di Kafroun. I missionari stanno distribuendo gli aiuti per accogliere più persone possibili. Accolgono famiglie che hanno perso la casa o hanno subito ingenti danni, forniscono generi di prima necessità, piatti caldi, servizi di primo soccorso, medicine, indumenti e assistenza psicosociale. C’è bisogno di un aiuto urgente per garantire beni di prima necessità agli sfollati, sono centinaia le famiglie rimaste senza una casa. La situazione è davvero tragica. Le offerte possono essere fatte ritirando in chiesa l’apposita busta o tramite bonifico intestato alla Direzione Generale Opere Don Bosco (via Marsala 42, 00185 Roma), Banca Popolare di Sondrio, agenzia n. 2 – Roma via Gherardi Silvestro 45 00146 Roma. IBAN: IT54O0569603202000004655X77 - BIC/SWIFT: POSOIT22 - Causale: Emergenza Terremoto Siria.





La Chiesa italiana ha inoltre indetto una colletta nazionale in tutte le chiese domenica 26 marzo (V di Quaresima) come segno concreto di solidarietà e partecipazione di tutti i credenti ai bisogni, materiali e spirituali, delle popolazioni terremotate di Turchia e Siria. Dinanzi a tale immane tragedia, pur consapevoli delle emergenze sociali presenti sui nostri territori, non si può rimanere inermi e serve far arrivare la nostra vicinanza a chi è stato colpito da questo catastrofico sisma.