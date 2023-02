Cantieri di lavoro over 58, aperte le candidature per il progetto “Valle S.TU.R.A: Tutela Risorse ambientali”

L’Unione Montana Valle Stura ha avviato nel corso del 2021 il progetto “Valle S.Tu.R.A.: Tutela Risorse Ambientali” sul bando regionale “Cantieri di lavoro over 58”, prevedendo grazie al finanziamento l’impiego temporaneo di n. 4 lavoratori/trici disoccupati/e con più di 58 anni.

A causa dell’esaurirsi della graduatoria costituita con precedente avviso e della necessità di sostituire alcune posizioni rimaste vacanti per via delle dimissioni di alcuni lavoratori inseriti nel progetto, l’Unione Montana riapre le candidature per costituire una nuova graduatoria.

L’iniziativa è riservata ai residenti nei Comuni della Provincia di Cuneo con priorità per i residenti nei Comuni dell’Unione Montana Valle Stura, over 58 in possesso di patente di guida B.

I lavoratori e/o le lavoratrici selezionati/e verranno impegnati in interventi nel campo ambientale, in particolare assicureranno il necessario appoggio alle strutture comunali per le attività di manutenzione del verde pubblico, di insabbiamento e pulizia strade, di sgombero neve, di collaborazione in altre azioni di valorizzazione del patrimonio pubblico urbano, extraurbano e rurale e di attività di manutenzione straordinaria di vario genere.

Le persone interessate possono presentare domanda attraverso l’apposito modulo allegato al bando o presso la Segreteria dell’Unione Montana entro il 20 marzo 2023 alle ore 12.00.

Per maggiori informazioni sull’avviso e sulla documentazione necessaria si invita a consultare il sito https://www.vallestura.cn.it/ o chiamare lo 0171 955555 (interno 6).