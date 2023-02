Ceva, all'assemblea annuale Avis le dimissioni del presidente Fabio Mottinelli

Si è svolta nella Biblioteca Civica l’Assemblea annuale dei donatori di sangue dell’Avis Comunale di Ceva, momento di incontro e condivisione, in cui vengono illustrati i risultati ottenuti dall’ associazione.

Risultati sicuramente positivi, in quanto c’è stato sia un aumento del numero dei soci e sia delle donazioni, con grande soddisfazione da parte del consiglio direttivo.

Il bilancio è più che positivo: l’obiettivo che, come Direttivo, ci si era prefissato era di 600 donazioni per l’anno 2022 e si è arrivati a 657 donazioni, ovvero 123 in più rispetto al 2021. Incrementato anche l’apporto di sangue del 23%, dato in controtendenza con la media provinciale.

All’Assemblea ha partecipato il Presidente Avis Provinciale di Cuneo, Flavio Zunino, che si è complimentato con la sezione per i risultati ottenuti. Nel 2021 i nuovi iscritti sono stati 18, nel 2022 sono stati 23, nei primi due mesi del 2023 sono già 18 i nuovi iscritti, tra cui molti giovani.

L’Avis di Ceva è un’associazione storica, i presidenti ed i direttivi del passato hanno lavorato bene negli anni, ricevendo in eredità una struttura solida: tutti insieme, presidente, direttivo, volontari, donatori si sta proiettando la sezione cebana verso il futuro e verso una sempre maggior capillarizzazione del territorio.

Soddisfazione per l’iniziativa dei buoni natalizi: grazie all’Avis locale ed ai suoi donatori sono stati spesi circa undicimila euro, in due anni, nei negozi di Ceva con effetti positivi per l’economia, con apprezzamento per il dono dell’Associazione ai propri iscritti e con un effetto promozionale non indifferente.

Nel 2022 finalmente si è tornati a svolgere il pranzo sociale ed a dicembre si è svolta la Festa Avis Giovani con ottimi risultati di partecipazione e di interesse per la realtà. Sono stati confermati gli eventi e le partecipazioni per l’anno 2023 con delle sorprese che verranno svelate nei prossimi mesi.

Alla fine dell’Assemblea, Fabio Mottinelli ha annunciato le proprie dimissioni da presidente che verranno consegnate al Direttivo prossimamente: ”E’ un atto dovuto che era nell’aria da alcuni mesi. Avendo cambiato lavoro, ora sono impiegato dell’ASL CN1, c’è di fatto incompatibilità con la carica di Presidente dell’Associazione, in quanto esistono una convenzione ed un rapporto economico tra l’azienda sanitaria e l’Avis. Continuerò a dare il mio contributo all’Avis di Ceva, indipendentemente dalla carica vestita. Nei prossimi giorni il Direttivo si riunirà per nominare il nuovo Presidente.”