L'Associazione culturale Santuario Monserrato compie 15 anni

Ricorrono oin questi giorni i quindici anni dalla fondazione dell’Associazione Santuario di Monserrato odv. Da quel 20 febbraio 2008, quando fu fondata da pochissimi volontari del Santuario, l’Associazione è crescita fino a diventare una delle culturali più rappresentative della città di Borgo.

“Vorremmo esprimere il nostro ringraziamento ai lungimiranti volontari e a tutti voi per l’impegno e la dedizione profusa consentendo all’Associazione di valorizzare e tutelare il Santuario. - scrive in una nota l'Associazione - Tanto è stato fatto e tanto ci ripromettiamo di fare con slancio e impegno tenendo sempre presente la mission prevista nel nostro statuto”

In questi anni non è mai mancato l’impegno per la principale mission dell’Associazione: dare la possibilità alle persone di accedere al Santuario, la sua manutenzione e il trovare le aree attigue accoglienti.

15 anni caratterizzati da una intensa attività che non si è fermata solo ad una manutenzione ordinaria ma ad un’opera straordinaria che ha portato il santuario al suo splendore.

Inoltre in questi anni si sono create e proposte alla cittadinanza iniziative che hanno valorizzato culturalmente il luogo. manifestazioni periodiche: Incanti mariani, Monserrato in musica, cinema in anfiteatro, festa patronale e la Mostra dei Presepi. Inoltre mostre, attività didattiche, redazione di documenti, pubblicazioni, documentazioni fotografiche.

Un lavoro basato sul un volontariato puro, senza alcun rimborso, ma ripagato dal grazie espresso dalle persone. Ovviamente il tutto è stato e può continuare ad esistere grazie all’apporto dei volontari.