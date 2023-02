“Storie di donne” su manifesti affissi in Cn1 e S. Croce e Carle

“8 marzo è tutto l’anno” è l’annuale rassegna proposta dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cuneo che prende spunto dalla Giornata internazionale della donna e vive e cresce grazie alla collaborazione tra il pubblico e il privato sociale.

L’edizione 2023 è dedicata al “Viaggio delle Donne”, considerato nella sua accezione più ampia: il viaggio fisico, il viaggio interiore, il viaggio a cui spesso sono costrette, il viaggio come evoluzione interiore che una donna può compiere nell’arco della sua vita proprio in quanto donna.

Indubbiamente, “di strada”, le donne nel mondo della sanità, della salute e soprattutto del "prendersi cura" ne hanno fatta e ne fanno quotidianamente tanta.



Dal 27 febbraio l’Associazione Telefono Donna, in collaborazione con l’Asl Cn1 e l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, espone alcuni pannelli che raccontano la storia di alcune donne italiane del Novecento, presso i locali del Centro Prelievi di via Carlo Boggio, a Cuneo.



E’ stato dato un nome ai pannelli, per leggerli, ricordarli, capire quanta strada è stata fatta nelle conquiste sociali, nell'impegno lavorativo, ma anche per abbattere le discriminazioni e le condizioni di inferiorità in cui vivono ancora milioni di donne:

"Alcune delle donne che hanno fatto la storia d'Italia"; "Le donne che sono uscite dall'ombra"; "Una rivoluzione senza odio né sangue".