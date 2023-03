Minacce alla vicina di casa con un fucile da caccia: è a processo

Sarebbe stata minaccia da A. S., suo vicino di casa a Mondovì, con un fucile da caccia nel cortile condominiale. Questo quanto raccontato da una donna costituita parte civile in tribunale a Cuneo. All’origine del gesto vi sarebbe stata una discussione avuta con la moglie dell’imputato. “Conosco A.S. dal 2014 – ha spiegato la parte civile –. Un pomeriggio del settembre 2017 ero a casa e stavo facendo le pulizie. A un certo punto ho chiuso la finestra e ho sentito la moglie del mio vicino urlarmi ‘ci hanno rotto i c… con queste porte’ e io ho risposto ‘anche se si rompe la aggiusto io’. Poi ha iniziato a insultarmi dandomi della poco di buono”.

In un’altra discussione, avvenuta verso l’ora di cena la situazione tra le due donne sarebbe degenerata: “Quando mio marito è arrivato a casa – ha proseguito la parte civile – l’ho chiamato per dirgli che la cena era pronta. Ho sentito di nuovo la moglie di A.S. urlarmi ‘ti devi vergognare, torna in autostrada’. Le ho tirato uno schiaffo”. A quel punto, stando a quanto riferito, l’imputato, al rientro da una battuta di caccia, sarebbe intervenuto: “Ha iniziato a dire a sua moglie ‘prendi un coltello, apri la pancia a quella p…’ e nel frattempo mi ha puntato il fucile addosso. Mio marito gliel’ha tolto di mano”. A confermare quanto accaduto il marito della parte civile.

Il 4 maggio si ascolterà l’ultimo testimone.