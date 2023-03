Valanga Schlein anche in Granda: il Partito Democratico cambierà pelle? [VIDEO]

La vittoria di Elly Schlein alle Primarie del Partito Democratico è un chiaro segno di richiesta di cambiamento al partito stesso. Meno apparato e più movimentismo: il segnale è evidente.

Ma con quali conseguenze a livello nazionale, regionale e locale?

Ieri sera Quarta Parete ha cercato di dare qualche risposta a queste domande, declinando le possibili prospettive a breve e medio termine con due giornalisti in forza al gruppo editoriale MoreNews: Giampaolo Testa, autorevole firma di Targatocn, e Cinzia Gatti, caporedattrice di Torino Oggi.

Ospiti di Barbara Simonelli, hanno provato a tratteggiare lo scenario sia per quanto riguarda gli assetti della provincia di Cuneo, in particolare nelle città che nel 2024 andranno al voto, tra cui Saluzzo, Alba, Bra e Fossano, e gli assetti in vista delle regionali, sempre nel 2024.

Questa la puntata. Chiediamo scusa per alcuni inconvenienti tecnici che hanno riguardato il collegamento con Testa.