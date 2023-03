“La presenza del Presidente Mattarella a Crotone restituisce umanità alle istituzioni e dignità al nostro Paese. Possiamo solo dirgli grazie”, così Chiara Gribaudo (PD) su Twitter.

“Così come ringraziamo la nostra Segretaria Schlein per essere lì a rappresentare la comunità democratica. Un primo atto simbolico, al fianco del Paese che non si arrende all’indifferenza e alla disumanità”, conclude la deputata dem.