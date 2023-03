A Racconigi l'incontro "Donna nella vita di coppia"

In occasione della Festa della Donna, il comune di Racconigi organizza per giovedì 9 marzo, alle ore 21 presso la Soms, un incontro dal titolo "Donna nella vita di coppia”.

Come giornalista è direttore responsabile del giornale ABC dell’Associazione Amici dei Bambini Cardiopatici presso l’Ospedale Sant’Anna di Torino. Come autore ha pubblicato ventiquattro libri, e collabora con emittenti radiofoniche e televisive locali e nazionali.

«L'incontro del 9 marzo continua il ciclo di conferenze in programma organizzate al fine di aiutare le nostre concittadine racconigesi ad aumentare e coltivare sempre più la consapevolezza del loro ruolo, fondamentale sia nella famiglia che nella società, anche nell'ottica di prevenire possibili problemi di sopraffazione o violenza» commenta la consigliera con delega alle Pari Opportunità Daniela Biolatto.

«Dopo l'educazione finanziaria e la vita di coppia, avremo presto in programma un incontro sul "cat calling”, utile per capire come potersi difendere da questi spiacevoli atteggiamenti» conclude la Biolatto.