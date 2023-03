Al via "Cuneo Pop Up": quando Cuneo te la raccontano i suoi personaggi storici

Verrà presentato lunedì 6 marzo alle 10 presso la biblioteca '0-180 di Cuneo il progett "Cuneo Pop Up", che si propone di creare un percorso di cinque tappe nel centro della città, dove a far parlare i luoghi saranno alcuni personaggi importanti per la storia cittadina, animati grazie alla realtà aumentata.



Il progetto è finanziato da Fondazione CRC nell’ambito del bando Fuori Orario e nato dalla sinergia tra l’Associazione Turistica Promocuneo, Noau officina culturale, Bepart Società Cooperativa Impresa Sociale e Associazione Cuneo Illuminata.



Il 6 marzo, inoltre, inaugura la residenza artistica e partecipativa che durerà fino al 19 marzo che prevede la collaborazione dei partner, degli attori selezionati, di illustratori, animatori digitali e musicisti per dare vita ai personaggi. Inoltre, sono previste due giornate di co progettazione con le classi terze delle scuole primarie Bernard Damiano di San Roco Castagnaretta e P. Garelli di Cuneo.