Sei chilometri tra acqua e natura: nuovo sentiero ciclo-turistico tra Borgo San Dalmazzo e il Santuario degli Angeli

Sabato 7 giugno, nell’ambito della festa di Gesù Lavoratore, quartiere di Chiesa Nuova a Borgo San Dalmazzo, si inaugura il percorso ciclo-escursionistico ad anello delle cappelle di Sant’Andrea e Crocetta.

Un’iniziativa, quella promossa dal Comune di Borgo San Dalmazzo in collaborazione con il Parco Fluviale Gesso e Stura, il sostegno di Conitours e l’aiuto di volontari e residenti della zona, che valorizza dal punto di vista culturale, ambientale e turistico un’area periferica della città.



Il percorso, di circa 6 km, adatto a tutti, attrezzato con segnaletica, presenta una rete di canali e bealere che da secoli irrigano la vasta superficie che si stende tra la via Vecchia di Cuneo e la sponda sinistra orografica del torrente Gesso, e presenta peculiarità legate alla tradizione agricola, alla fauna ittica e alla vegetazione fluviale. Segue l’antico cammino, risalente all’epoca romana, che collegava Pedona alla pianura, e si snoda in parte attraverso la via cicloturistica che collega Borgo San Dalmazzo al Santuario degli Angeli di Cuneo.



La partenza della passeggiata inaugurale, aperta a tutti, avrà inizio alle ore 15.15, con ritrovo presso la Cascina di Sant’Andrea (via Sant’Andrea). La passeggiata, a cui parteciperanno, per la felicità dei più piccoli, anche i mini-pony del circolo ippico Hobby Horse, potrà contare lungo il percorso su momenti di approfondimento “in pillole” a cura del prof. Walter Cesana, dell’agronomo Alberto Imberti e del personale del Parco Fluviale. A fine percorso, indicativamente alle ore 17.30, piccolo break goloso per tutti i partecipanti presso la cappella della Crocetta e il gentile omaggio del simbolico ciondolo del percorso realizzato da Libera Cuneo.



L’iniziativa si svolgerà anche in caso di moderato maltempo. Si consiglia abbigliamento adeguato alla camminata. Il dépliant dedicato al percorso e il tracciato .gpx, disponibili in download nella sezione "Documenti", sono in distribuzione presso l’Ufficio Turistico IAT di Borgo San Dalmazzo e l’Infopoint del Parco fluviale Gesso e Stura. Una pagina di approfondimento dedicata al percorso è online sul sito del Parco Fluviale Gesso e Stura .