Saluzzo, oggi chiude la storica merceria Monge di piazza Risorgimento

La storica merceria Monge chiude definitamente, oggi sabato 4 marzo, dopo 100 anni di attività. La decisione della chiusura, legata alla scomparsa, lo scorso anno, del titolare Alberto Monge, era comunque già stata presa con la moglie per motivi di pensionamento, dopo oltre 50 anni dietro il bancone del negozio, che Alberto aveva rilevato dal padre nel 1969.

La merceria era il negozio di famiglia, avviata nel 1925 dal nonno Giuseppe Monge che, nel 1922, ne aveva acquistato i muri dai conti Della Chiesa di Cervignasco, proprietari dello stabile.

Il negozio però esisteva già, gestita allora dalla signora Sofia Fabre Richard. La storia dell’attività Monge inizia, come detto nel 1925, e dopo la morte di Giuseppe, passò nelle mani della moglie Caterina Cacciolatti e dei loro due figli maschi: Federico che aprì in seguito un negozio in Cuneo e Giovanni, il padre di Alberto.

Alberto subentrò a sua volta 54 anni fa, mentre le tre sorelle seguirono la via dell’insegnamento. La merceria sotto i portici di piazza Risorgimento è da decenni, il punto di riferimento per il ricamo, le finiture per il cucito, la bottoneria (un vero colpo d’occhio nella scaffalatura dell’interno) calzetteria, pigiameria, che Alberto ha gestito con dedizione, prima da solo poi, dal 1992, con la moglie Maria Elisa Cisterna che lasciò il lavoro da impiegata, per affiancare il marito.

“Una esperienza di lavoro molto bella, per la quale ringrazio, anche a nome di mio marito, la clientela, che ci è sempre stata molto legata e che ha dimostrato, in modo particolare in questo ultimo periodo, la propria stima per il nostro lavoro e l’attaccamento a noi".

Alberto Monge “Maestro del Commercio” premiato con l’Aquila di diamante per i cinquant’anni ininterrotti di attività (a maggio 2022 dalla Confcommercio) aveva ricevuto anche l’Aquila d’oro con la riconoscenza dell’Ente camerale.