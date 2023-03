A Cuneo un flashmob con gli studenti e un convegno per la festa della donna

Martedì, 7 marzo alle 20.45 a Cuneo nella Sala convegni dell’Ordine dei Geometri in via Giovanni Bosco 7h (Portici Agorà) un incontro tenuto dalla psicoterapeuta dott. Monica Marro si parlerà di “stereotipo di genere”. Ingresso libero. Si parlerà di quegli stereotipi che sono una delle basi culturali su cui si innestano i processi di discriminazione delle donne.

Mercoledì 8 marzo alle 12 a Cuneo in Piazza Galimberti gli studenti delle Scuole Superiori di Cuneo daranno vita a un FLASHMOB sulle note della canzone “I’m Good – Blue”. Accesso libero.

Questi gli eventi organizzati dall’Associazione Noi4you, sportello di aiuto contro la violenza, promossi dall’Assessorato alle Pari Opportunità in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Cuneo nell’ambito dell’annuale rassegna “marzo è tutto l’anno”.

L’Associazione ringrazia le Scuole Superiori di Cuneo che parteciperanno al Flashmob: l’istituto Enaip Piemonte – CSF, l’Istituto d’Istruzione Sup. Sebastiano Grandis e il Liceo Statale “E.De Amicis”

Per informazioni e per iscriversi al laboratorio “Stereotipo di genere” del 7 marzo si potrà contattare NOI4YOU tramite WhatsApp 375 5518066 o via mail noi4you.cn@gmail.com.