Come trovare e tracciare i tuoi pacchi online inviati con China Post?

Se stai cercando una spedizione internazionale economica e sicura, China Post è la soluzione perfetta. La compagnia nazionale cinese offre servizi di consegna per pacchi e documenti in tutto il mondo. China Post Group Corporation Limited è un'azienda statale cinese che fornisce servizi diversificati, ma con particolare attenzione ai servizi postali, finanza, logistica ed e-commerce. Oltre a svolgere le mansioni di corrispondenza governativa, gestisce anche comunicazioni private, trasporto giornaliero e spedizione gratuita di lettere standard.

Come rintracciare un pacco China Post?

Se desideri rintracciare il tuo pacco inviato con China Post servizio postale, tutto ciò che devi fare è inserire il numero di tracciamento nella piattaforma Ordertracker. Una volta effettuato l'accesso, utilizza la barra di ricerca per trovare le informazioni desiderate. Inserisci il numero di tracciabilità o il codice del pacco (senza trattini o spazi) nella barra di ricerca. Premi su 'Rintraccia pacco' per vedere la cronologia e lo stato della spedizione.

Che aspetto ha il numero di tracciamento postale di China Post?

I codici di tracciabilità dei pacchi China Post sono composti da una serie di tredici caratteri: quattro lettere e nove numeri. Di solito iniziano con R, C, E, A o L e terminano sempre con le lettere CN. Ad esempio RV433264709CN. Le prime lettere indicano il metodo di spedizione utilizzato.

Tracciamento di un pacco

Con Ordertracker è possibile rintracciare il proprio pacco sia come mittente che come destinatario. Se sei il mittente, puoi monitorare la spedizione mentre viaggia verso la sua destinazione finale. Potrai seguire il tuo pacco grazie al numero di tracciamento fornito nell'e-mail di conferma della tua società. Con questa funzione potrai sapere se è nelle mani del corriere, se è arrivato e sotto controllo doganale, in transito o in attesa di ritiro. Per monitorare come destinatario, puoi semplicemente collegarti al sito Web di China Post e inserire la nota di avviso o il numero del pacchetto. In alternativa, puoi chiamare 86 20 11185 dalla tua rete fissa o contattarci tramite il modulo sul sito web ufficiale di China Post.

Alcuni materiali non possono essere spediti con China Post

China Post non è in grado di offrire servizi di consegna per sostanze liquide, prodotti contenenti batterie, oggetti magnetici, munizioni da fucile, esplosivi, liquidi infiammabili, sostanze pericolose, biochimici infettivi e radioattivi.

Quando dovrei contattare China Post?

Se non ricevi il pacco in tempo, contatta l'86 20 11185 per ulteriori informazioni o presenta un reclamo. Nel caso di smarrimento, ritardo o danneggiamento del pacco, accetta con riserva oppure rifiuta la consegna. Puoi presentare un reclamo all'azienda che ha elaborato il tuo ordine e loro si occuperanno della procedura di ricorso con China Post. Inoltre, puoi anche contattare direttamente il servizio clienti di China Post per inviare la tua denuncia.