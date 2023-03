Gli analisti di criptovalute sono ottimisti su Dogetti, Aave e Flow. Ecco perché!

Gli analisti di criptovalute hanno previsto che la moneta meme Dogetti e la piattaforma di prestiti Aave potrebbero offrire agli investitori rendimenti multipli in futuro. Anche la piattaforma blockchain decentralizzata Flow è entrata nella lista delle criptovalute promettenti. Leggete per sapere come queste criptovalute top possono farvi diventare ricchi in poco tempo.

Aave sale del 200% in 30 giorni

Aave è un protocollo basato sulla blockchain di Ethereum che consente agli utenti di prendere in prestito e prestare criptovalute. Utilizza contratti intelligenti per automatizzare il processo di prestito che gestisce la distribuzione dei fondi, le garanzie e la valutazione delle commissioni. Ciò consente alla piattaforma di operare senza intermediari terzi.

Per prestare criptovalute su Aave, gli utenti devono depositare la loro valuta collegando un portafoglio digitale alla piattaforma. Questi depositi offriranno un rendimento percentuale annuo fisso che sarà pagato nello stesso asset in cui è stato depositato. Per ottenere un prestito su Aave, gli utenti dovranno fornire la loro criptovaluta come garanzia. Gli utenti possono guadagnare interessi su questi depositi. Dopo che il collaterale è stato depositato nel pool di liquidità, gli utenti possono prendere in prestito altre criptovalute, ma fino a una certa percentuale del valore del collaterale. Aave offre anche un token nativo a suo nome, che può guadagnare interessi attraverso il picchettaggio.

Al momento della scrittura, il prezzo del token AAVE è scambiato a 76,22 dollari. La valuta è stata scambiata in verde dal 2021. Negli ultimi 30 giorni, AAVE ha registrato un aumento del 202,8%. Gli analisti di criptovaluta ritengono che il crescente numero di acquirenti sul mercato faccia presagire un futuro brillante per AAVE, che potrebbe raggiungere i 100 dollari nel 2023.

Flusso verso i 5 dollari

Flow è una blockchain decentralizzata di primo livello, progettata per funzionare come protocollo di base per dApp, giochi e beni digitali. La piattaforma Flow mira a fornire un ambiente scalabile e transazioni veloci senza congestione. Grazie alla sua velocità e alle transazioni ridotte, si prevede che diventerà un'alternativa a Ethereum. L'ecosistema Flow, facile da sviluppare, ha attirato i migliori sviluppatori e gli appassionati di criptovalute.

La criptovaluta nativa dell'ecosistema Flow si chiama FLOW. È stata progettata per fungere da commissione di rete, ricompensa, metodo di pagamento e risorsa di riserva nel lungo periodo. Anche se ultimamente la moneta ha subito una tendenza ribassista sul mercato, ha registrato un aumento dell'1,6% negli ultimi 30 giorni. Gli analisti di criptovalute hanno previsto che il prezzo di FLOW potrebbe raggiungere 1,97 dollari nel 2023. Sono anche ottimisti sul fatto che la valuta possa raggiungere i 5 dollari nel 2025.

Dogetti aumenterà del 300% a breve

Dogetti è una nuova moneta meme a tema canino nel mercato delle criptovalute che ha fatto notevoli progressi nella sua fase di prevendita. Il suo ecosistema è composto da DogettiNFT, DogettiDAO e DogettiSwap. DogettiNFT permette ai titolari di allevare, coltivare e vendere in cambio di fiat o altre criptovalute. Dogetti DAO favorisce la trasparenza e la responsabilità del progetto, consentendo alla famiglia di proporre e votare proposte per lo sviluppo della comunità.

Un'altra caratteristica del protocollo è DogettiSwap, uno scambio decentralizzato in cui i membri possono scambiare qualsiasi token ERC 20 con un altro. Dogetti ha annunciato che imporrà una tassa del 6% su ogni transazione effettuata sulla piattaforma. Tuttavia, il 2% della tassa sarà aggiunto al portafoglio di beneficenza e un altro 2% della tassa sarà ridistribuito al portafoglio dei titolari, il che significa che i titolari di Dogetti possono diventare ricchi semplicemente detenendo il portafoglio. Queste visioni futuristiche e le offerte allettanti stanno portando più investitori alla famiglia Dogetti.

Nella prima fase della prevendita, Dogetti ha raccolto 375.000 dollari. Al momento in cui scriviamo, una singola unità di token DETI costa 0,00007 dollari. Il prezzo sarà aumentato del 300% nella seconda fase della prevendita. Poiché la prima fase si sta avvicinando rapidamente all'obiettivo, gli utenti possono usufruire di un bonus del 25% utilizzando il codice WISEGUY25. Affrettatevi prima che il prezzo aumenti!





