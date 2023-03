Tre delle migliori criptovalute su cui puntare a marzo - Big Eyes Coin, VeChain e Terra Classic

Grazie alla crescente accettazione delle criptovalute da parte dei media, milioni di persone in tutto il mondo hanno ora l'opportunità di raggiungere la libertà finanziaria attraverso la moneta digitale. Il mercato delle criptovalute è cresciuto dopo i suoi sfortunati inizi fino a diventare uno dei più grandi mercati finanziari del mondo in questo momento.

Le monete disponibili sul mercato sono in costante miglioramento. Pertanto, gli utenti di criptovalute possono semplicemente guadagnare sul mercato. Anche l'acquisto di beni digitali è reso semplice per gli utenti di bitcoin dalla tecnologia blockchain. L'obiettivo della tecnologia blockchain è anche quello di accelerare le transazioni.

La costante creazione di nuove imprese è alla base dell'intensa rivalità nel settore delle criptovalute. Per guadagnare efficacemente dal settore delle criptovalute, diversi analisti e professionisti del settore consigliano di effettuare investimenti a lungo termine. Questo permette alle monete scelte di maturare e di fornire all'investitore profitti sorprendenti.

Big Eyes Coin (BIG): chi vuole essere milionario in criptovalute

Garantendo ricchezza e una base di utenti più ampia, il progetto di moneta meme Big Eyes Coin (BIG) spera di sostenere il mercato delle criptovalute. Si tratta di una moneta meme di gatto che cerca di essere accettata sulla rete Ethereum per fornire maggiori vantaggi alla sua comunità. Big Eyes Coin è un'opzione DeFi che pretende di incorporare gli scambi, gli acquisti dai pool di liquidità, lo staking e ulteriori funzionalità come gli NFT e il metaverso. La moneta dei meme ha raccolto una quantità significativa di denaro dall'inizio della sua prevendita e ha già attirato molta attenzione.

Gli utenti di Big Eyes Coin avranno accesso alle loot box. Le loot box, ovvero le scatole misteriose, sono una caratteristica comune dei videogiochi in stile avventura. Possono essere utilizzate per accedere a nuovi oggetti di gioco come abiti, armi o accessori. Quando si gioca, appaiono in modo casuale.

Una delle tre possibili loot box, tutte piene di gettoni $BIG, offre la possibilità a un fortunato membro della comunità BIG di vincere fino a 100.000 dollari in gettoni. La "Excali-Paw Master Chest", una quarta scatola che costa 9.999 dollari e offre regali che vanno da 10.000 a 1.000.000 di dollari, è stata rilasciata proprio oggi.

Cos'è VeChain (VET)

Vechain (VET), una delle principali piattaforme blockchain, è specializzata in soluzioni commerciali. Il token principale della piattaforma Vechain (VET), VET, fornisce un gettone secondario VTHO che alimenta le transazioni sulla rete. Sunny Lou, ex CIO per la Cina di Louis Vuitton, ha lanciato VeChain (VET) nel 2015 per dare alle aziende la possibilità di seguire i loro prodotti durante l'intero processo di produzione e garantire la massima qualità possibile per gli articoli forniti.

VeChain (VET) è fondamentale per prevenire le copie non autorizzate di qualsiasi tipo, comprese la contraffazione, il contrabbando e la pirateria. Il protocollo VeChain impiega il paradigma di consenso "proof of authority", in cui un piccolo numero di nodi convalidanti riceve l'autorità in base al numero di token VET depositati.

Il ritorno di Terra Classic (LUNC)

Il token di governance di Terra Ecosystem si chiama Lunc ed era precedentemente noto come Terra Luna. In seguito alla perdita di valore di Luna di oltre il 90% nel maggio 2022, gli sviluppatori dell'ecosistema hanno cambiato il nome in Terra Classic. Hanno prodotto una nuova moneta chiamata Lunc nel tentativo di prendere le distanze dal fallimento e riconquistare la fiducia degli investitori e della comunità delle criptovalute.

Inoltre, gli sviluppatori hanno ceduto il controllo gestionale di Terra alla comunità; di conseguenza, Terra è ora governata da un'organizzazione autonoma decentralizzata (DAO). Dato il recente successo del token Lunc, il rebranding ha avuto successo. Dal 19 agosto 2022, quando è sceso al punto più basso, il token è aumentato del 70%.

Per rendere semplici le transazioni di criptovalute su scala globale, Terra Luna è una blockchain incentrata su una famiglia di stablecoin. Terra Luna ha cercato di sviluppare una famiglia di stablecoin agganciate a varie valute mondiali, come il won coreano, l'euro e così via, riconoscendo il fatto che la maggior parte delle stablecoin attualmente esistenti si basa sul dollaro USA. La facilità di spendere e scambiare bitcoin, di conseguenza, ne incoraggerà una più ampia adozione.

