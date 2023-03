Cuneo, piazza Europa: sì e no a confronto nel consiglio comunale speciale

Alcune delle forze di minoranza in consiglio comunale a Cuneo l’avevano preventivato – specie durante la riunione congiunta delle commissioni II, III e V e l’incontro del quartiere Cuneo nuova nel salone del Cuore Immacolato, entrambi occorsi il 1° marzo – e adesso è ufficiale: mercoledì 15 marzo alle 18 si terrà un consiglio comunale speciale incentrato sul progetto di restyling di piazza Europa e costruzione del parcheggio interrato.

Il progetto, tra i più discussi in città ormai da anni, avrebbe un costo di circa 11.800.000 euro, di cui 3.300.000 coperti dal Bando Periferie e la restante parte da un mutuo acceso presso la Cassa Depositi e Presiti e dalla vendita dei box e degli stalli presenti nel parcheggio interrato.

Le minoranze chiedono modifiche al bando d'acquisto dei box

A proporlo proprio i gruppi consiliari Indipendenti, Cuneo Mia, Cuneo per i Beni Comuni, Lega, Forza Italia, Siamo Cuneo, Fratelli d’Italia e Lauria. La richiesta è stata motivata, nel documento ufficiale proposto al presidente del consiglio comunale Marco Vernetti, principalmente dall’atteggiamento ostativo nei confronti del progetto di buona parte della città (specie dei residenti), espresso anche con una raccolta firme particolarmente partecipata.



La presentazione del bando per la vendita dei box interrati – effettuata proprio durante la commissione congiunta della scorsa settimana – ha però chiarito la volontà dell’amministrazione comunale di procedere con il progetto e di approvare il bando con una determina dirigenziale (e quindi senza ulteriori passaggi amministrativi). Il bando coinvolge 133 pezzi tra autorimesse, posti auto e posti moto rispettivamente con 40.000, 30.000 e 10.000 euro di base d’asta. Non si prevede alcun limite all’acquisto dei pezzi, tranne l’impossibilità di vendere l’immobile acquisito a un prezzo maggiore di quello dell’acquisto per un periodo di cinque anni. Specifiche che non hanno per nulla incontrato la simpatia delle forze di minoranza.



I gruppi, preso atto della cosa, proporranno in consiglio comunale alcuni aggiornamenti al testo del bando: il diritto di prelazione per i residenti, asta riservata alle sole persone fisiche, limite di una singola offerta d’acquisto per soggetto e l’impossibilità di vendere l’immobile acquisito per un periodo di 10 anni.

Pellegrino: "Un'opportunità. Vedremo dal bando se proseguire"

Nel corso dei due incontri del 1° marzo l’assessore competente in materia Luca Pellegrino ha difeso la pubblicazione del bando, dichiarandola come un tentativo per rispondere alla richiesta di parcheggi nell’area.



“Concluso il tentativo di alienazione vedremo quanto abbiamo incassato e come questa cifra impatterà sull’allora sostenibilità finanziaria dell’intero progetto, così sapremo se proseguire oppure no – ha aggiunto - . Non realizzare un progetto utile e richiesto è un peccato, perché si perde un’opportunità, ma né io né nessuno in giunta si straccerebbe le vesti: troveremo un’altra via per riqualificare la piazza”.