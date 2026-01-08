 / Attualità

Attualità | 08 gennaio 2026, 15:06

Bilancio demografico 2026: aumentano gli abitanti di Lequio Tanaro

723 gli abitanti, 332 le famiglie residenti

Il Comune di Lequio Tanaro inaugura il 2026 in attivo, registrando 6 abitanti in più rispetto all’anno appena trascorso. Da 716 passa infatti a 723 abitanti (385 maschi, 338 femmine).

All’ufficio anagrafe sono state rendicontate inoltre 332 famiglie, 4 convivenze anagrafiche e una di fatto.

9 i nati, 4 le morti, 38 sono gli immigrati e 36 gli emigrati.

Per la componente estera, infine, le tre nazionalità più rappresentate provengono dalla Romania (con 41 membri, 20 maschi, 21 femmine), 17 dal Bangladesh (tutti maschi) e 16 dalle Filippine (8 maschi, 8 maschi).

Cristiano Sabre

