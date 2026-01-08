Saluzzo: musei chiusi fino al 28 febbraio, ma resta aperta la Castiglia

Da ieri mercoledì 7 gennaio fino al 28 febbraio, Casa Cavassa, l’Antico Palazzo comunale con la Pinacoteca Matteo Olivero e la Torre Civica e Casa Pellico saranno chiusi al pubblico. Chiuso per lo stesso periodo anche l'Infopoint Mu.sa di salita al Castello.

Resta invece aperta la Castiglia, dove sono visitabili il Museo della Memoria Carceraria, il Museo della Civiltà Cavalleresca, l’Esposizione e Collezione permanente della Fondazione Garuzzo e la mostra fotografica "Ferdinando Scianna. La moda, la vita" promossa dalla Fondazione Artea. I visitatori la potranno ammirare il venerdì dalle 15 alle 19, sabato, domenica e giorni festivi dalle 10 alle 19.

Sempre in Castiglia, negli Spazi Ar.Co (Archivio Contemporaneo) fino al 25 gennaio, è aperta la mostra "Amleto Bertoni. Maestro dell'Artigianato saluzzese" che raccoglie testimonianze, fotografie, scritti e pubblicazioni, raccolte dall'Ufficio cultura del Comune, dopo una call alla cittadinanza per ricordare e rendere omaggio al Cavalier Bertoni nei 150 anni della nascita. Orario: sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.