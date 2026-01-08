Popolazione in aumento a Fossano: la Città degli Acaja segna per il 2026 un + 51

Cresce la situazione demografica di Fossano nel 2026. Ad ufficializzarlo, come al solito, i dati forniti dall’ufficio anagrafe del Comune. La Città degli Acaja in quest’inizio di nuovo anno conta infatti 51 unità in più rispetto all’anno precedente.

Da 24074 abitanti si passa a 24125 abitanti (12084 maschi, 12041 femmine).

10633 famiglie (anche qui in aumento, rispetto alle precedenti 10572, segnando quindi un +61). 40 le convivenze dichiarate.

Fa riflettere invece un saldo negativo legato al rapporto fra nascite e morti, registrando un – 7, con 16 nati (11 maschi e 5 femmine) e 23 morti. 67 gli immigrati e 70 gli emigrati, anche qui con un riscontro passivo: -3.

Gli stranieri in Fossano, in tutto 2520 (un 10% della popolazione totale), sono per la maggior parte albanesi (con 643 rappresentanti). Seguono i rumeni (363) e i marocchini (321). 253 senegalesi e 174 indiani. A ranghi più ridotti anche le altre etnie, come Moldova, Ucraina, Nigeria, Pakistan, Perù, Spagna, Egitto e addirittura Stati Uniti, Messico e Giappone.