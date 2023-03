Fondi europei e intelligenza artificiale al centro della missione romana del governatore Cirio

Intelligenza artificiale e fondi europei al centro della giornata romana del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio . In mattinata il presidente ha incontrato il Ministro per gli Affari Europei, il Pnrr, la Politica di coesione e il Sud, Raffaele Fitto , sulla ripartizione e sull'erogazione dei fondi Fsc, ovvero i Fondi sviluppo e coesione per la programmazione 2021-2027.

Nel pomeriggio si è svolta poi la riunione con il ministro dell'università e della ricerca Anna Maria Bernini per affrontare il tema dell'intelligenza artificiale. «Con il ministro abbiamo fatto il punto sullo stato di avanzamento delle procedure per la costituzione del Centro di ricerca per l'intelligenza artificiale di Torino dedicato all’automotive e all’aerospazio per cui è confermato nel Bilancio dello Stato il finanziamento di 20 milioni» spiega il presidente Cirio. Prosegue intanto l'iter per la definizione dello statuto. I tecnici nominati dai ministeri dell'Università e ricerca, Mimit e Mef hanno infatti concluso la redazione del testo che potrà essere approvato nelle prossime settimane.