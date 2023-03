Saluzzo: ecco come sarà piazza XX Settembre dopo il cantiere per la sua riqualificazione

Oltre mezzo milione di euro: 429 mila euro di fondi Pnrr (Piano nazionale di ripartenza e resilienza) sulla linea “rigenerazione urbana” e 101 mila euro dalle casse del municipio.

È la cifra stanziata dal Comune di Saluzzo per la riqualificazione di piazza XX Settembre. Il cantiere è stato avviato a inizio mese e dovrebbe concludersi a fine estate.

Sarà completata l’alberata con piante anche su via Torino e viale Tramvie, stesso tratto dove sarà realizzata una nuova mini rotonda (di fronte alla strada d’accesso della stazione dei carabinieri). Il progetto prevede anche la sostituzione della torre faro e dell’attuale illuminazione “energivora” con nuovi impianti a led.

Aumenterà di alcune unità il numero dei parcheggi e, a fine lavori, i marciapiedi e i camminamenti pedonali saranno completamente nuovi, con un percorso per pedoni anche su via Torino che sarà collegato all’area verde di fronte alle scuole. L’entrata e l’uscita saranno di fianco alla primaria “Francesco Costa” e dalla nuova rotatoria, mentre saranno chiusi gli altri varchi oggi presenti.

Fra i lavori previsti nel progetto (redatto dai professionisti dell’Ufficio tecnico comunale) anche la modifica del tracciato della bealera Radicati che passa sotto la superficie stradale e la realizzazione di una scala per accedere ai sotterranei della primaria “Costa”, dove con un differente cantiere si realizzerà un nuovo locale mensa.

“Gli obiettivi di questo intervento – dice il sindaco Mauro Calderoni – sono una riqualificazione di questo importante spazio urbano a pochi passi dal centro. Il viale formato da piante adatte ad un contesto cittadino renderà più piacevole la vista, contribuendo anche a ridurre la bolla di calore. Mentre con il rinnovato percorso pedonale e con i due accessi crediamo di aumentare parecchio la sicurezza per i saluzzesi, perché piazza XX settembre è nel cuore di Saluzzo ed è vissuta ed attraversata da tutti coloro che vivono in città e dai tanti che ogni giorno arrivano per studiare o lavorare”