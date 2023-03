Cuneo, perse la vita dopo il volo da una scarpata in via della Pieve: assolto funzionario del Comune

Nella notte del 10 marzo 2019 Marco Menardi, 47 anni, imbianchino e decoratore di Madonna delle Grazie, aveva deciso di trascorrere una serata agli Ex Lavatoi, in via della Piave, in compagnia di due amici. Prima di entrare nel locale, Menardi si allontanò nel piazzale dirigendosi verso il marciapiede allora in fase di allestimento. Qui scivolò e precipitò lungo la scarpata che affaccia su via Marconi. Un volo di quattro metri che gli costò la vita. Il suo corpo esanime venne ritrovato nella notte da un gruppo di ragazzi.



Dopo la tragedia, a fronte della denuncia presentata dalla famiglia della vittima, la Procura di Cuneo aprì un fascicolo nei confronti del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune. L’ipotesi di accusa era quella di omicidio colposo. Il pubblico ministero, concluse le indagini, dispose per l’indagato l’archiviazione, ma il giudice per l’udienza preliminare ne ordinò l’imputazione coatta. Il funzionario venne così rinviato a giudizio. Assistito dall’avvocato Alessandro Ferrero, ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato.



Stando all’ipotesi accusatoria, accolta dalla parte civile rappresentata dai familiari della vittima, intanto risarciti da parte del Comune, non vi sarebbero state le protezioni di sicurezza adeguate che separassero il marciapiede dall’aiuola adiacente.



Nell’udienza tenuta in Tribunale nella mattinata di oggi, mercoledì 8 marzo, il giudice per l’udienza preliminare Sabrina Nocente ha assolto con formula piena il responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale.