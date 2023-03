Corsi di Produzione Musicale: nuova opportunità nel Monregalese

Partirà a maggio il primo corso che inaugurerà la collaborazione tra Cfpcemon e Groove Eater con l’obiettivo di portare a Mondovì un percorso formativo per conoscere il mercato dell’intrattenimento musicale, sia nei suoi aspetti tecnici che in quelli normativi, economici ed organizzativi.

"Ritengo che ciò̀ che conta davvero quando si coltivano ambizioni in questo settore, sia affrontare sin da subito il percorso in maniera cosciente e professionale. Il CFPcemon sta concretizzando un’opportunità che sul territorio è sempre mancata e che ora più che mai è necessaria per la preparazione di chi ambisce a lavorare nel mercato musicale."

Sono le parole di Matteo Bruno, alias “La Luna Nera” fresco di disco d’oro con il brano “Cali” che insieme a Gabriele Giudici (altro nome che non ha bisogno di presentazioni) costituiscono il cuore pulsante di Groove Eater, realtà ormai consolidata nel panorama musicale nazionale e internazionale che si occupa di produzione musicale, editing e post produzione, conta al suo interno

Saranno proprio loro, insieme a Pietro Malfassoni, sempre del team Groove Eater, i docenti del percorso che si articolerà in tre moduli da 30 ore.

“L'obiettivo che ci accomuna in questa collaborazione - spiega il direttore Marco Lombardi - è quello di portare in zona un'opportunità formativa nuova, rivolta principalmente ai giovani ma libera a tutti. Le competenze tecnico professionali e le “regole” di questo settore saranno gli argomenti chiave che consentiranno a chi ha già la passione per le nuove tecnologie musicali di prendere in considerazione la possibilità di farne una realtà lavorativa”

E il fine ultimo dei corsi è proprio quello di formare delle figure professionali in grado di rapportarsi con una realtà lavorativa di settore. Chi volesse conoscere i contenuti di dettaglio dei singoli moduli, i costi e gli orari può trovare maggiori informazioni su http://www.cfpcemon.it/tecniche-di-produzione-musicale

Le iscrizioni sono già aperte e i posti disponibili per la prima edizione sono max 20

Per ogni altra informazione è possibile rivolgersi a

Cfpcemon

Via Conti di Sambuy, 26 – Mondovì

017442135 – cfpmondovi@cfpcemon.it