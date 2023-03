Agricoltura, Bergesio (Lega): "Fondamentale sostenere comparto ortofrutta per sviluppo Paese"

"Il comparto ortofrutticolo nazionale, prima a causa della pandemia, dopo per la guerra, versa in una grave situazione. L'ortofrutta è uno dei settori più rilevanti dell'agricoltura e necessita interventi concreti: sostegno all’export; liquidità alle aziende agricole attivando un meccanismo di moratoria o con una rimodulazione del credito; oneri contributivi equiparati a quelli delle zone svantaggiate; riduzione oneri fiscali per i lavoratori dipendenti e polizze assicurative".



Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente in commissione Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura e Produzione agroalimentare, durante un’interrogazione sul settore ortofrutta al sottosegretario La Pietra.



"Inoltre, il tema siccità deve essere inserito come catastrofale ed è necessario stanziare un fondo mutualistico a sostegno degli agricoltori. Dobbiamo aiutare il comparto ortofrutticolo anche per assicurare al nostro Paese uno sviluppo solido e concreto".