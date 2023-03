Anche San Michele Mondovì ha aderito a "L'Otto per l'Iran" [VIDEO]

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Comune di San Michele Mondovì ha aderito all’iniziativa “L'otto per l'Iran” nata dal comune di Savigliano, volta a mantenere alta l'attenzione verso le donne iraniane.

Il progetto ha proposto ai Comuni aderenti di individuare un momento nella giornata dell'8 marzo – preferibilmente tutti contemporaneamente alle 18 – in cui dare lettura di una dichiarazione di solidarietà al popolo iraniano, in particolare alle donne, e in cui trasmettere la canzone “Baraye” di Shervin Hajipour, diventata l'inno alla libertà che accompagna la rivoluzione in Iran.

L'iniziativa si è svolta ieri alle 18 e ha coinvolto anche Mondovì e le altre "sorelle" della provincia di Cuneo.