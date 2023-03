Carrù, vietato l'utilizzo di acqua per scopi alimentari

In seguito alla nota pervenuta dall'Asl locale che segnala la non conformità per scopi potabili (ovvero destinati al consumo umano) dell’acqua erogata dalla rete idrica di Carrù , a causa del lieve superamento di un parametro riscontrato nel campione d’acqua prelevato, in via precauzionale, al fine di salvaguardare la salute pubblica, il sindaco ha emanato apposita ordinanza che viente l'utilizzo di acqua per scopi alimentari sull'intero territorio comunale.

"L'ordinanza - spiega il sindaco Nicola Schellino - vieta a tutta la cittadinanza e sull’intero territorio comunale il prelievo e il consumo umano di acqua derivata dall’acquedotto pubblico per scopi potabili. Pertanto non è consentito il consumo e l’utilizzo di acqua del rubinetto per finalità alimentari, anche se microfiltrata o bollita A titolo di esempio, essa non può essere consumata, né utilizzata per cuocere la pasta, per il caffè, tè, ecc. L'ordinanza sarà valida fino a revoca, in base alle indicazioni che perverranno in seguito ai nuovi prelievi effettuati. Sarà mia cura fornire aggiornamenti non appena verranno comunicate nuove indicazioni."