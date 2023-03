“Efficienza energetica e manutenzione predittiva: tecnologie 4.0 per le imprese nei focus di Confindustria Cuneo”

Le imprese sono sempre più impegnate nel migliorare le loro performance non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista della sostenibilità, con particolare attenzione agli aspetti ambientali. Il consumo energetico sta assumendo un ruolo ancora più importante, in quanto è in grado di influenzare sia la prestazione economica che quella ambientale delle aziende. In questo scenario, nell’ambito delle attività di trasferimento tecnologico organizzate dall’Ecosistema dell’Innovazione, riprendono gli incontri di Confindustria Cuneo con i fornitori 4.0. A partire da mercoledì 16 marzo e con il successivo appuntamento di lunedì 20 marzo, saranno presentate le tecnologie più innovative per l'efficienza energetica e la manutenzione predittiva. Seguirà il 3 aprile, la visita all'Innovation Hub di Schneider a Bergamo. In particolare, nell’appuntamento di mercoledì prossimo sul tema “Energia e Sostenibilità”, ad un quadro generale per analizzare il contesto del mercato energetico attuale, seguirà la disamina dei benefici del monitoraggio energetico, l’approfondimento sull’efficienza energetica al servizio della sostenibilità e la presentazione del bando della Regione Piemonte su "efficienza energetica ed energie rinnovabili nelle imprese". Al centro del successivo focus, di lunedì 20 marzo, dedicato alla “manutenzione predittiva”, vi sarà l’importanza della continuità di servizio nella Smart Factory, la manutenzione digitale, dal dato all’informazione e la realtà aumentata.

“Spesso la conoscenza del dato energetico viene utilizzata ancora “a consuntivo”, trascurando la capacità “predittiva” di fenomeni indesiderati come i guasti, ma l’energia può essere analizzata come segnale per la predizione dei fenomeni - spiega Franco Deregibus coordinatore tecnico Area Innovazione di Confindustria Cuneo -. Da qui la collaborazione con Schneider Electric colosso internazionale che guida la trasformazione digitale nella gestione dell’energia e nell’automazione industriale nell'ottica di avere impianti e processi più sostenibili e resilienti. Le soluzioni Schneider Electric abilitate all'IoT consentono di collegare, raccogliere, analizzare e intervenire sui dati in tempo reale, ottimizzando la sicurezza, l'efficienza, l'affidabilità e la sostenibilità, per questo invitiamo le imprese a seguire questo ciclo di incontri”.

Ai due webinar seguirà la visita all’ Innovation hub di Schneider Electric a Bergamo, luogo di innovazione tecnologica per eccellenza in cui si avrà l’opportunità di toccare con mano le soluzioni di trasformazione digitale per l'azienda. Oltre a soluzioni di efficientamento energetico e manutenzione predittiva, saranno mostrati in concreto i vantaggi che si ottengono grazie alle più moderne tecnologie dello Smart Manufacturing legate a Transizione 4.0.

Per iscriversi ai webinar e riservare la visita all’hub di Schneider Electric: www.confindustriacuneo.it/calendario