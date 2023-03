Bagnolo Piemonte, diversi alberi caduti a causa del forte vento: intervengono i Vigili del Fuoco

Sono state numerose le chiamate a Vigili del Fuoco, soprattutto nella zona del pinerolese, nel pomeriggio di oggi, venerdì 10 marzo, a causa delle forti raffiche di vento.

Non sono mancati però disagi anche nella nostra provincia. Nel pomeriggio, infatti, i Vigili del Fuoco di Barge sono intervenuti sulla strada provinciale tra Bagnolo Piemonte e Montoso per la rimozione di diversi alberi che erano finiti sulla strada.

I problemi maggiori in provincia di Torino, dove gli alberi caduti in alcuni casi, come in Val Pellice, hanno causato interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica, poi ripristinata, ma con lavori ancora in corso per riparare tutti i danni.