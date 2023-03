A Ceresole d’Alba un evento tutto al femminile in occasione della settimana dell'8 marzo

Sabato 11 marzo alle ore 21 presso il Cinema Parrocchiale di Ceresole d’Alba in via Vittorio Emanuele II sarà tempo di teatro al femminile, con lo spettacolo Il racconto della padrona, testo liberamente tratto dalla letteratura fenogliana.

Patrocinato dal Centro Studi Beppe Fenoglio e dai comuni di Murazzano e San Benedetto Belbo, l’evento è stato voluto e organizzato dalla locale biblioteca civica, nella settimana in cui si è celebrata la Festa della Donna.

Il monologo ha come personaggio e voce narrante la "padrona" della cascina del Pavaglione, a San Bovo di Castino, centro del romanzo La malora di Beppe Fenoglio. Lo interpreta Monica Martinelli, anche autrice del testo, che racconta:

“Ho frequentato lungamente e ascoltato quel luogo, e lì mi è venuto incontro un personaggio secondario del romanzo, quella “padrona”, moglie di Tobia, che dimostra umanità nei confronti del giovane protagonista Agostino. Pur ispirandomi al romanzo “La malora”, non ne ho fatto una puntuale trasposizione teatrale, ma un’opera originale, immersa in un mondo che non esiste più, ma che ancora ci mostra, nella sua essenza e semplicità, un’umanità a cui tutti apparteniamo e che ancora ci parla. È un omaggio al mondo femminile delle opere di Fenoglio, in una prospettiva dei rapporti uomo/donna che non è solo fatica e brutalità, ma anche tenerezza, la stessa tenerezza, che ho immaginato la protagonista abbia vissuto con l’amato padre. Che sia proprio un personaggio femminile a compiere questa missione di “tenerezza” è del resto già indicato dallo stesso Fenoglio: nel suo universo letterario virile ed epico, affida proprio alle donne il compito di lenire, attraverso la compassione, la durezza dei rapporti familiari”.

Monica Martinelli, attrice e autrice, abita a Bra e lavora nel teatro, nel cinema e in Tv. La sua formazione teatrale è avvenuta a Napoli, mentre quella relativa alla scrittura, alla scuola Holden di Torino.

Nel 2021 ha pubblicato una raccolta di poesie intitolata “Il tempo è scaduto, tesoro” mentre nel 2022 ha debuttato con due spettacoli “Volevo essere Lella Costa” e appunto “Nudi e crudi – Il racconto della Padrona” che andrà in scena a Ceresole d’Alba sabato sera.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.

Prenotazioni presso la Tabaccheria Mosso o alla mail: restainformato.scena@gmail.com