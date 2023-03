+Europa, incontro informativo sul 5G a Fossano: "Siamo favorevoli all'innovazione"

"Lo scorso 9 marzo, a Palazzo Sacco a Fossano, abbiamo tenuto un incontro sul 5G insieme a studiosi ed esperti. Siamo favorevoli per le opportunità che il 5G comporta a livello socioeconomico, in particolare in realtà come quella del nostro territorio che ha molte aree disagiate, come quelle montane. La scarsa informazione e le molte fake news che circolano a questo proposito chi hanno spinti ad organizzare un confronto per dare risposte scientifiche e precise.” – Lo afferma il coordinatore di +Europa Granda Flavio Martino.

All’incontro hanno preso parte l’Ing. Francesco Malandrino, il fisico Umberto Bellotti e il fisico sanitario Luca Gentile, moderati dall’assessora alla Cultura del Comune di Costigliole Saluzzo Paola Anghilante.