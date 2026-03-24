 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 24 marzo 2026, 08:00

Da Bra a Torino per la catechesi dedicata agli adulti con il cardinale Repole

Appuntamento venerdì 27 marzo, alle ore 21, nella chiesa del Santo Volto

La Chiesa del Santo Volto (foto di Mihai Bursuc)

La Chiesa del Santo Volto (foto di Mihai Bursuc)

«Che cosa cercate?». Il cardinale Roberto Repole, arcivescovo di Torino e vescovo di Susa, invita gli adulti della due diocesi (dai 30 anni in su) ad un cammino di catechesi per riscoprire “L’uomo e il suo destino”.

Appuntamento venerdì 27 marzo, alle ore 21, nella chiesa del Santo Volto (via Val della Torre, 3) a Torino, con incontro dal titolo: «Tra cielo e terra» – Una vita beata? (Mt 5,1-12). Durante le catechesi saranno offerti i servizi di traduzione nella lingua dei segni italiana (LIS) e babysitting.

Questo itinerario è aperto ai cristiani, ma anche a quanti si considerano in ricerca e magari dubitano, ma si interrogano sui grandi temi della vita e della fede. Attraverso le Scritture e le riflessioni, i partecipanti saranno guidati verso un percorso di fede più consapevole in un ambiente di ascolto e dialogo comunitario.

Silvia Gullino

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium