Bra, in piazza Spreitenbach torna il Luna Park

Una notizia che sicuramente vi farà felici, o farà felici i vostri figli e nipoti: a Bra, torna il Luna Park. Come da tradizione, sotto Pasqua è tempo di divertirsi, gironzolare tra le attrazioni, organizzare appuntamenti tra amici in modalità anni Ottanta, portare i bimbi a svagarsi e scattare foto patinate sulla ruota panoramica.

Non mancheranno gli autoscontri, la giostra a catene, l’ottovolante. Torneranno anche il tagadà, il brucomela e il trenino. Adorate dai più piccoli, queste giostre sono anche divertentissime per gli adulti, che impazziscono per quelle più spericolate o che fanno i romantici conquistando peluche alla pesca.

Allora ci vediamo in piazza Spreitenbach ed occhio al divieto di sosta che parte dalle ore 12 del 24 marzo alle ore 24 del 12 aprile. A partire dall’orario di inizio del divieto, le auto in sosta irregolare verranno rimosse. Girettino e zucchero filato?