Festa annuale per le penne nere di Chiusa di Pesio

Si è tenuta domenica 15 marzo la tradizionale festa sociale del gruppo alpini Chiusa di Pesio.

Il gruppo, guidato da Carlo Ellena, coadiuvato dai vice Luigi Carle e Massimo Cardone, conta oltre 120 iscritti, tra alpini, amici degli alpini ed aggregati ed è da sempre punto di riferimento per il paese per sostenere e coadiuvare le varie attività ed iniziative nel settore sociale e sportivo, rinnovando di anno in anno il fiore all’occhiello rappresentato dalla organizzazione del tradizionale Raduno Intersezionale delle Penne Nere di inizio agosto, che quest’anno giungerà alla sua 53° edizione.

La giornata è stata caratterizzata, come di consueto, dalla Santa Messa celebrata in Parrocchia con particolare ricordo in memoria degli alpini del gruppo “andati avanti” nell’ultimo anno.

Il momento conviviale ha visto una nutrita partecipazione di alpini, amici e famigliari al pranzo sociale organizzato presso l’Agriturismo Fontana Nata di Chiusa di Pesio.

Con l’occasione il Direttivo ha rinnovato la tradizione di consegnare una targa ricordo agli alpini del gruppo che nel corso dell’anno precedente hanno raggiunto il traguardo degli 80 anni, festeggiando nell’occasione l’alpino Lorenzo Baudino.