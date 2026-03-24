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Attualità | 24 marzo 2026, 08:07

Lutto a Fossano per la prematura scomparsa di Christian Farina

Aveva 51 anni. L’operaio dell’azienda Cometal lascia la moglie Daniela. Oggi i funerali alle 10 nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate

Christian Farina, 51 anni

Christian Farina, 51 anni

Si è spento all’età di soli 51 anni Christian Farina. Fossanese, di origini frusinati — aveva vissuto a Cassino prima di trasferirsi in Piemonte con il fratello — per lui sono stati vani i tentativi di soccorso del 118, intervenuto nella notte tra sabato 21 e domenica 22 marzo nel tentativo di salvarlo.

L’operaio della Cometal, oltre alla professione, era un appassionato ducatista e amava le arti marziali e le escursioni montane a piedi o in mountain bike.

La scomparsa riempie di dolore la moglie Daniela Candela, il fratello Angelo e i vari nipoti. 

Le esequie si terranno oggi, martedì 24 marzo, alle 10, nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate a Fossano.

Cristiano Sabre

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