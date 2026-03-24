Lutto a Fossano per la prematura scomparsa di Christian Farina

Si è spento all’età di soli 51 anni Christian Farina. Fossanese, di origini frusinati — aveva vissuto a Cassino prima di trasferirsi in Piemonte con il fratello — per lui sono stati vani i tentativi di soccorso del 118, intervenuto nella notte tra sabato 21 e domenica 22 marzo nel tentativo di salvarlo.

L’operaio della Cometal, oltre alla professione, era un appassionato ducatista e amava le arti marziali e le escursioni montane a piedi o in mountain bike.

La scomparsa riempie di dolore la moglie Daniela Candela, il fratello Angelo e i vari nipoti.

Le esequie si terranno oggi, martedì 24 marzo, alle 10, nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate a Fossano.