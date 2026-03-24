Un questionario sui trasporti coinvolge anche i collegamenti tra Alba e il territorio

Il tema del trasporto pubblico torna al centro del dibattito locale e coinvolge anche Alba, seppur in modo indiretto. È stata avviata un’indagine promossa da Castagnole Attiva odv, associazione del Sud Astigiano, che punta a raccogliere esperienze e criticità legate ai collegamenti del territorio, includendo anche le tratte verso il capoluogo albese.

L’iniziativa riguarda in particolare i collegamenti tra Castagnole e Asti, Alba e Nizza Monferrato. Il questionario, anonimo e di rapida compilazione, si concentra sugli aspetti concreti del servizio, come orari, coincidenze, accesso alla biglietteria e condizioni di viaggio.

“Più voci raccogliamo, più concrete saranno le proposte”, spiegano i promotori, chiarendo come i risultati saranno raccolti in un report da condividere con istituzioni e gestori del servizio. L'obiettivo: "Lavorare insieme per un trasporto più efficiente, accessibile e sostenibile"

Il coinvolgimento di Alba si inserisce all’interno di una rete di spostamenti più ampia. Per molti utenti del territorio, la città rappresenta uno dei poli di riferimento, rendendo rilevanti anche i collegamenti che la raggiungono, pur non essendo il centro dell’indagine.

Il questionario sarà disponibile fino al 20 aprile e potrà essere compilato online oppure, per chi preferisce, in formato cartaceo. Le risposte saranno utilizzate in forma aggregata per restituire un quadro il più possibile aderente alle esigenze reali.

Il link al questionario è accessibile online, mentre per informazioni è possibile contattare direttamente l’associazione promotrice. L’invito è rivolto a chi utilizza queste tratte, con l’obiettivo di contribuire a una riflessione condivisa sul miglioramento del servizio.