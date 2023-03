"Parliamone-Parliamoci"; riprendono gli appuntamenti alla biblioteca civica di San Michele Mondovì

Dopo un lungo silenzio legato principalmente alla pandemia, riprendono gli incontri della Biblioteca Civica di San Michele Mondovì intitolati “Parliamone-Parliamoci". Libri, parole e fatti in biblioteca”. Questi incontri vogliono andare un oltre le solite presentazioni di libri.

"Non avremo infatti solo novità editoriali da promuovere, - spiegano dalla biblioteca - ma anche conferenze, riflessioni, discussioni su temi che coinvolgono tutti. Il titolo è dovuto al fatto che anche in questo mondo di parole inutili, slogan privi di significato e affermazioni approssimative, siamo convinti che le parole sono importanti e sono indispensabili per capire i fatti e agire. Parliamone: parliamo delle cose, ma anche Parliamoci: in un contesto di tante parole, ma poca comunicazione, in cui il confronto spesso tende a diventare una contrapposizione sorda e improduttiva, parliamoci veramente e impariamo a confrontarci."

Gli incontri saranno di carattere differente e toccheranno temi di interesse locale, ma anche temi più ampi: la qualità del fine vita, la discriminazione di genere, la cancel culture.

L’idea è di proporre incontri che siano accessibili a chiunque, anche a chi di solito non frequenta le presentazioni e i circoli culturali: ci troveremo nella nuova sede della biblioteca o, se non basterà lo spazio, nel teatro, per parlare tutti assieme come se conversassimo seduti a casa nostra. E per sottolineare ancora l’aspetto conviviale, chi vorrà potrà prenotarsi e venire dopo l’incontro a cenare con gli ospiti, per continuare a parlare a tavola: il posto dove è più bello conversare in amicizia.

L’incontro di apertura sarà venerdì 17 marzo alle 18.30 con lo storico dell’arte Michelangelo Giaccone, in dialogo con con Edoardo Bona, consigliere con delega alla cultura e direttore responsabile della Biblioteca civica sul tema:'Il Maestro del Buon Gesù: un pittore rinascimentale a San Michele'.

In attesa della pubblicazione di un volume sul tema, Michelangelo Giaccone presenta le sue ricerche sugli affreschi del Buon Gesù, una cappella singolare sotto molti punti di vista a partire dalla stessa intitolazione.

Chi era il Maestro del Buon Gesù? È possibile individuare altre opere dovute alla sua mano? Come nasce a San Michele questo monumento per molti motivi unico? Nel corso della serata si farà cenno ad alcune scoperte veramente innovative e del tutto inattese, che permettono di riscrivere radicalmente alcuni aspetti della storia dell’arte e della cultura del XVI secolo nel Monregalese e non solo, oltre a mettere in luce aspetti della storia locale ancora inesplorati.