La campionessa di ciclismo Elisa Balsamo è la nuova testimonial di Kia Vento Cuneo [FOTO]

La campionessa mondiale di ciclismo Elisa Balsamo è la nuova testimonial di Kia Vento Cuneo, la concessionaria che dal 2001 rappresenta il brand Kia a Cuneo e Provincia.

Nata a Cuneo e cresciuta a Peveragno, Elisa Balsamo ha 25 anni. È una ciclista su strada e pista italiana, affiliata al Gruppo Sportivo Fiamme Oro, che corre per il team Trek-Segafredo.

Velocista, su strada nel 2016 a Doha si è laureata campionessa del mondo in linea nella categoria Juniores. Attiva tra le Elite dal 2017, nel 2020 ha vinto il titolo europeo in linea Under-23 e nel 2021 si è laureata campionessa del mondo Elite nei mondiali disputati nelle Fiandre. Attiva anche su pista, vanta un palmarès da Elite: un argento e tre bronzi ai mondiali, oltre a quattro titoli europei e all'oro nell'inseguimento a squadre ai Giochi europei 2019. Nel 2023 ha vinto l'argento agli Europei nell'inseguimento a squadre, e un bronzo nella prova Americana.

Per la campionessa del mondo è stata scelto il Nuovo Kia Sportage, il SUV con una linea dinamica, grintosa e dal carattere forte. Vanta profili atletici e al contempo eleganti, ispirati alle forme della natura, che si fondono con motivi grafici complessi e dettagli ricercati.

“Siamo onorati di avere Elisa Balsamo come testimonial – dichiarano i titolari di Kia Vento Cuneo Giovanni e Roberto Cravero -. Volevamo associare la nostra storica concessionaria con una eccellenza sportiva della Provincia di Cuneo. E chi meglio della campionessa mondiale Elisa Balsamo?”

In particolare Giovanni Cravero è un grande appassionato di ciclismo, nonché un ciclista amatoriale: “Percorro circa 2.500 chilometri all'anno”.

Elisa Balsamo invece si allena circa venti ore a settimana. Ha scelto il ciclismo a 13 anni dopo aver praticato tantissimi sport: “Una passione trasmessa dai miei genitori. Mio papà Sergio correva nella categoria Under 23 e mia mamma Silvia è una ciclista amatoriale”.

Il Nuovo Kia Sportage è quindi perfetto per lei: il bagagliaio capiente consente di caricare comodamente la bici da corsa. Oppure basta posizionarla sul portabici da installare sul tettino.

Elisa Balsamo è anche grande appassionata di auto: “Percorro tanti chilometri in macchina per andare a correre. Per me sono fondamentali il comfort e, soprattutto, la sicurezza. Il marchio Kia mi ha sempre incuriosito. Vedevo in giro le auto Kia e finalmente potrò guidarne una”.

Il modello scelto per lei è una Kia Sportage Full Hybrid da 230 CV.

“Un'auto dal tocco green, in linea con lo sport che pratico io – commenta la testimonial Elisa Balsamo -. Ci stiamo dirigendo verso il tentativo di risanare il mondo e, nel mio piccolo, fare qualcosa per l'ambiente è importante”.

L'auto, con serigrafia personalizzata, è di colore Lunar Silver. Ha un allestimento full optional GT-line con sospensioni a controllo elettronico, tettino panoramico, telecamere a 360 gradi, sedili in pelle riscaldati, baule elettrico, cerchi in lega, fari a matrice Led e climatizzatore trizona.

Elisa Balsamo è entrata nella concessionaria Kia Vento di Cuneo con il fidanzato Davide Plebani. L'auto era nascosta dal telo ED è STATA UN' emozione scoprirla!

Ancora meglio la prova su strada. Grintosa con i suoi 230 cavalli e il propulsore hybrid 1.6 TGDi HEV. Cambio automatico a sei rapporti. Elisa Balsamo è pronta per nuove avventure a quattro ruote.

Le sedi operative di Kia Vento Cuneo:

commerciale via Valle Po, 143

post vendita via E. Negri di Sanfront,

usato Via Torino, 176.

L’obiettivo dei Kia Vento è sempre stato quello di offrire ai suoi clienti il servizio migliore e qualificato ad un prezzo vantaggioso, in un ambiente giovane, dinamico e familiare che ascolta e risolve qualsiasi richiesta della sua clientela.

Dopo tanti anni, l’obiettivo della concessionaria Kia Vento di Cuneo rimane SEMPRE LA MASSIMA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE.





Per maggiori informazioni

https://www.ventocuneo.it/

Telefono 0171 411949

e-mail ventocuneo@fincragroup.com - assistenza@fincragroup.com - magazzino@fincragroup.com