Nicole Cavallo, l'influencer di abiti da sposa, nella lista under 30 di “Forbes Italia”

Nicole Cavallo, saluzzese, creative director del brand di abiti da sposa "Nicole Milano" (ramo del gruppo spagnolo Pronovias), seguitissima influencer, è tra i nove volti italiani della lista degli “under 30” stilata da “Forbes Italia” per il 2023.

Entra nella grande community della prestigiosa rivista internazionale, che ogni anno individua 100 giovani talenti più influenti nel mondo (30 in Europa) che hanno contribuito all’evoluzione del loro Paese in vari ambiti, dall’imprenditoria allo sport, dal mondo dello spettacolo alla musica alla tecnologia.

La scelta di Nicole, 26 anni, prima influencer di abiti nuziali, è per il contribuito alla digitalizzazione del settore sposa, che tradizionalmente ancora resisteva al mezzo.

Più di 230 mila follower su Instagram, in costante crescita. Grintosa e appassionata, semplice ed empatica, sempre con il sorriso, attraverso video e reel è diventata la “migliore amica della sposa” o anche la "coach delle spose", come viene definita, rispondendo a tanti interrogativi e dubbi che ruotano intorno al giorno del sì e alla scelta dell’abito nuziale.

Quale è il più adatto per la sposa piccola o per quella formosa? Come si sistema in modo corretto la coda di un abito da sposa e come si scende dall’auto? Consigli preziosi che aiutano ad essere più sicure nel gran giorno.

Figlia d'arte, fin da bambina ha respirato questo mondo, tra atelier, laboratori e sfilate: tra la mamma (Alessandra Rinaudo, stilista bridal, chief artistic director del gruppo Pronovias e prima di Nicole Spose, il padre Carlo Cavallo già managing director per l’Europa meridionale di Pronovias e la nonna, conosciuta sarta di abiti da matrimonio che aprì lo spazio Maria Teresa spose a Manta, dal quale partì l’avventura della famiglia.

Laureata alla Bocconi di Milano, con una visione anche finanziaria della moda, nel 2019 è diventata direttore creativo di Nicole Milano, portando idee nuove idee dal punto di vista delle creazioni sartoriali e delle modalità di comunicazione. Molte le donne famose vestite da Nicole per il gran giorno: tra loro, due delle spose più attese del 2022: Federica Pellegrini e Nicole Daza, moglie di Marcell Jacobs.

Tra le linee guide del suo lavoro: la sostenibilità, scelta aziendale che ha tra le iniziative la possibilità del riutilizzo dell’abito con il progetto Second Life, grazie al quale, le spose possono far modificare dal negozio l’abito nuziale, dandogli una "seconda vita”.

“Il nostro compito, come azienda, è anche quello di educare il consumatore a scelte responsabili anche nel giorno più importante della sua vita”. Con orgoglio, sul profilo Instagram commenta l'essere stata inserita nella lista Forbes: "Un’emozione fortissima. Quando ho postato la prima foto con un abito da sposa, anche con un po’ di vergogna, non potevo immaginare dove questo mi avrebbe portata. Sapevo però che avevo la fortuna di lavorare in un settore meraviglioso, fatto di sogni e amore e che la cosa più bella era poterne condividere ogni aspetto con genuinità".