Mondovì, al Monastero di San Biagio incontro sulla naturopatia

Continua al Monastero di San Biagio "In Tutti i Sensi", il ciclo d'incontri dedicati alla danza spontanea e alla naturopatia.

In un luogo di pace s'impara a dialogare con il corpo, in una giornata dedicata alla cura di sé alla ricerca del nostro equilibrio.

Accompagneranno in questo percorso Alberta Assandri (danza terapeuta) e Nadia Catalano(naturopata).Il secondo appuntamento di questo ciclo è previsto con "Il Gusto della Vita" per domenica 26 marzo dalle 9.30 alle 18.

Il programma è diviso in due parti: in mattinata quello dedicato all’accoglienza, alla scoperta del piacere del movimento e all'importanza di una buona digestione, poi il pomeriggio (dopo il pranzo) sarà dedicato al percorso verso la danza e all'approfondimento sul fegato, sia teorico che pratico.

Il costo è di 65 euro comprensivo del pranzo, è obbligatoria la prenotazione al numero 334 538 6675 (posti limitati).

Alberta Assandri è laureata in scienze dell’educazione all’università di Torino. Si occupa di espressione corporea, danza e movimento da oltre trent’anni. Conduce laboratori di danza spontanea per bambini, adulti, anziani e persone disabili, sia in ambito istituzionale che privato, in Italia e in Tunisia. Ha pubblicato il libro “La danza che cura” Edizioni arabAFenice.

Nadia Catalano, laureata in Scienze Biologiche, è naturopata e riflessologa. Aiuta le persone a ritrovare la capacità dell’organismo a ripristinare l’equilibrio, guidandole ad attivare la propria energia vitale con rimedi naturali e uno stile di vita in armonia con la natura.